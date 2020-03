Après être passés de Spring Break à Cabo San Lucas, 28 jeunes testent positifs pour le coronavirus

.

Vingt-huit étudiants du Texas qui ont voyagé de Vacances de printemps à Cabo San Lucas, Baja California, testé positif pour Coronavirus.

Cela a été annoncé par les autorités sanitaires d’Austin ce mardi, qui enquêtent après cela, sur 70 jeunes dans la vingtaine, 28 ont COVID-19. Il y a une semaine et demie, ils étaient sur les plages de notre pays, et certains sont retournés au Texas sur des vols commerciaux.

Pour l’instant, ceux qui ont été testés positifs pour Coronavirus après être parti de Vacances de printemps ils sont isolés. Quatre des patients ne présentent aucun symptôme.

Les Centers for Disease Control and Prevention, quant à eux, ont recommandé que les résidents américains ne voyagent pas à moins que COVID-19 ne soit indispensable. “Les vacances de loisirs ne sont pas considérées comme essentielles”, ont indiqué les autorités du Texas, où jusqu’à présent il y a 41 décès et plus de 2 000 cas, dans un communiqué.

Sur les 70 voyageurs observés, 28 se sont révélés positifs pour COVID-19.

4 d’entre eux n’ont présenté aucun symptôme.

Avec des informations de CBS.

