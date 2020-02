Après la dure défaite contre le Racing, Independiente cherche à se soulever contre Fortaleza lors de sa première pour la Copa Sudamericana

Indépendant doit tourner la page le plus tôt possible et tenter de laisser derrière lui la douloureuse défaite de 1 à 0 face au Racing (en grande partie du match qu’il a joué avec deux joueurs de plus que son rival) par la Super League. Dans les Libérateurs d’Amérique, il a commencé son chemin dans la Copa Sudamericana contre Fortaleza de Brasil. L’arbitre est le colombien Wilmar Roldán et retransmettra ESPN 2.

Le temps dans le rouge n’est pas le meilleur. Dans la semaine, le bar a visité les joueurs et on ne sait pas comment le public accueillera leurs joueurs dans cet engagement. Lucas Pusineri n’a pas confirmé l’équipe, mais ce qui est certain, c’est qu’Alexander Barboza reviendra, qui a raté l’Avellaneda Classic en raison d’une gastro-entérite. Entrera à la place de Sergio Barreto.

L’un des changements retentissants opérés par le directeur technique a été le départ de Cecilio Dominguez – l’achat le plus cher de l’histoire de l’institution – qui a laissé Martin Benitez à sa place. En revanche, Gastón Togni, revenu après avoir été champion avec l’équipe argentine U23 du Colombian Olympic Qualifier, est dans la banque des remplaçants.

Le Rouge, qui avec 25 unités marche en 14e position du classement de la Super League, en Coupe d’Amérique du Sud la saison dernière est tombé en quart de finale devant le champion indépendant de la vallée de l’Équateur

L’équipe visiteuse, commandée par le légendaire archer Rogerio Ceni, arrive tonique à cet engagement d’être invaincu jusqu’à présent cette année: 3 victoires et 2 défaites. Sa dernière chute a eu lieu il y a 13 engagements (le 6 novembre 2019, devant les Corinthiens par 3 à 2).

Le match revanche de la série pour la première phase du concours continental aura lieu jeudi 27 février prochain au Castelao Stadium.

Stade: Libérateurs d’Amérique

Arbitre: Wilmar Roldán (Colombie)