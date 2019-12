Après la réunion à Casa Rosada, les hommes d'affaires ont salué l'appel et souligné qu'il y avait des coïncidences sur le paiement durable de la dette

Au cours de la réunion, les parties ont convenu de faire un effort pour lutter contre la pauvreté, le paiement de la dette à des conditions compatibles avec l'attention de la dette sociale et la croissance de l'économie. «Trouver une solution durable sera la tâche collective de tout un pays», a déclaré l'une des personnes présentes.

Directeurs du Confédération argentine des moyennes entreprises (CAME) ils faisaient partie de la réunion à laquelle le chef de cabinet a participé, Santiago Cafiero et les ministres de l'intérieur, Pedro's Wado et développement productif, Matías Kulfas et le secrétaire à la planification stratégique, Gustavo Béliz.

"De l'entité que nous valorisons, nous avons été convoqués, sachant que les PME mobilisent 70% des emplois privés du pays", tenue Ricardo Diab, deuxième vice-président de CAME.

À son tour, la Chambre argentine de commerce et de services (CAC), représentée par son vice-président, Alberto Grimoldi, et son secrétaire, Natalio Mario Grinman, ont signé avec le gouvernement national l'engagement de solidarité argentine, ainsi que des références d'autres secteurs de l'entrepreneuriat, des travailleurs et les mouvements sociaux.

Après la réunion, Alberto Grimoldi Il a déclaré que "la création d'emplois de qualité devrait être le principal outil pour inverser les indicateurs sociaux négatifs que l'Argentine présente, et que cela nécessite des investissements productifs, de sorte que la participation des entrepreneurs est essentielle".

En outre, le vice-président de la CAC a déclaré que "l'engagement signé n'implique nullement l'uniformité des idées – comme indiqué explicitement dans le texte – mais la volonté de mettre de côté les divergences naturelles de pensée dans la poursuite du bien commun".

Enfin, il a ratifié la "pleine vocation de la CAC à collaborer avec les nouvelles autorités nationales dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques qui favorisent le progrès de notre pays".

Grinman a souligné que «Ce fut une réunion agréable. Il y a eu des moments vraiment émouvants, comme lorsque des représentants d'organisations sociales ont pris la parole. Des gens très humbles avec beaucoup de courage pour la situation difficile dans laquelle ils vivent. Avec un très grand sens de la solidarité. Évidemment, tous ceux qui étaient là ne pensaient pas tout de même, mais la différence de pensée nous enrichira. Vous devez construire sur cette base. »

De la Confédération générale des entreprises de la République argentine (CGERA), qui a également participé à la signature de l'engagement argentin pour le développement et la solidarité, ils ont souligné: «Nous avons été appelés à cet accord que la CGERA accompagnera car il parle de supposer la crise dans lequel nous sommes et dont nous avons averti il ​​y a longtemps ».

Dans ce cadre, le président de la CGERA, Marcelo Fernandez dit: "Nous allons travailler sur cet accord avec les meilleures propositions sectorielles et les économies régionales pour résoudre les problèmes des PME et reprendre rapidement le chemin de la croissance et du développement"

Alors que l'homme d'affaires et membre de l'Union industrielle de l'Argentine (UIA) José Urtubey a jugé "indispensable" un accord pour récupérer l'Argentine productive. «Dans cette marge de l'accord, je pense qu'il y a des coïncidences selon lesquelles la dette doit être soutenable. Cela signifie que les engagements doivent être payés, mais pas au détriment de la faim des gens ou au détriment de la production », a-t-il déclaré.