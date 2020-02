Après le débat, les candidats démocrates retournent sur le terrain

Pete Buttigieg et Bernie Sanders, à la tête des urnes pour l’investiture démocrate au New Hampshire face aux élections présidentielles aux Etats-Unis, ont parcouru samedi cet Etat qui sera mardi le deuxième à tenir des primaires, après le fiasco lundi dernier à Iowa

Buttigieg, 38 ans, ancien maire de South Bend, Indiana, et Sanders, 78 ans, qui se proclame socialiste, est ressorti renforcé par le débat télévisé qui a réuni vendredi les sept candidats qualifiés à Manchester.

Les deux mènent les sondages dans cet État principalement blanc du nord-est des États-Unis, avec un petit avantage pour Sanders, originaire du Vermont voisin.

“Nous sommes très bien placés pour gagner ici”, a déclaré Buttigieg, qui espère attirer “des démocrates et des indépendants, et même des républicains qui franchissent le pas”.

Tous deux ont affirmé avoir gagné dans l’Iowa, lors de la première consultation entre les démocrates, mais les élections ont été entachées d’erreurs, ce qui a conduit le parti à ne gagner non plus avant que les résultats ne soient définitivement validés.

Inconnu du grand public jusqu’à il y a un an, Buttigieg est devenu un adversaire crédible et a été pris pour cible lors du débat.

L’ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, favori de l’enquête nationale mais relégué à la quatrième place dans l’Iowa, a souligné le manque d’expérience de Buttigieg, qu’il a qualifié de “maire d’une petite ville”, South Bend (100 000 habitants). ).

“Nous avons un nouveau venu à la Maison Blanche et regardez où il nous a emmenés”, a plaisanté la sénatrice modérée Amy Klobuchar, cinquième dans l’Iowa, mais qui a laissé sa marque vendredi soir.

Sanders a à son tour attaqué les riches donateurs du «maire Pete», des «40 milliardaires de l’industrie pharmaceutique et de Wall Street», qui, selon lui, financent la campagne du modéré Buttigieg.

La sénatrice progressiste Elizabeth Warren, qui est arrivée troisième lundi, a également fouetté Buttigieg pour le nombre élevé d’arrestations pour consommation de cannabis de Noirs à South Bend pendant son mandat (2012-2019), plus de la moitié des personnes arrêtées pour cela la criminalité malgré le fait que les Afro-Américains ne représentent que 30% de la population de la ville.

L’ancien maire a admis ne pas être “l’homme avec le plus d’années d’expérience à Washington”, mais a préconisé la fin de “la politique du passé” et a offert une “perspective différente” aux “nouveaux défis” des États-Unis.

“J’aime l’idée d’avoir un président plus jeune”, a déclaré samedi à l’. Cameron Landry, un étudiant en communication de 24 ans originaire du Rhode Island.

Cet électeur indécis est allé écouter Biden à Manchester, la plus grande ville du New Hampshire.

“Le positif en lui, c’est qu’il n’a pas besoin de formation” pour être président, a-t-il dit.

Si l’Iowa a créé une nouvelle dynamique pour Sanders et Buttigieg, la primaire du New Hampshire pourrait freiner les aspirations des autres candidats.

Warren, troisième dans les derniers sondages locaux, et Klobuchar, cinquième, se sont bien sortis du débat et espèrent rester dans la course.

La pression est particulièrement forte sur Biden, qui est à la traîne dans les sondages locaux et qui a dû réorganiser son équipe de campagne cette semaine.

L’ancien vice-président s’est montré combatif vendredi soir en attaquant Sanders, qui a déclaré que son statut de “socialiste” l’empêcherait de réunir suffisamment de majorités pour vaincre le républicain Donald Trump si le parti l’inversait.

Biden a quand même admis qu’il ne s’attendait pas à gagner mardi.

“J’espérais qu’il ferait mieux” dans l’Iowa, mais “je ne suis pas prêt à le disqualifier”, a déclaré à l’. Erin Kerry, analyste financier du Massachusetts qui a assisté samedi à un événement de campagne organisé par Biden.

Biden aspire à récupérer dans les primaires des États du sud, où il bénéficie du soutien de la communauté noire, en Caroline du Sud le 29 février puis au “Super Tuesday” le 3 mars.

Qui attend son moment accroupi est l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, qui entend incarner, comme Biden, l’aile modérée du parti.

Milliardaire avec un budget quasi illimité, l’homme d’affaires a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars en publicité avant d’entrer dans la course.