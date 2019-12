Après le dur message de la reine Elizabeth II, Meghan Markle a été accusée d'avoir édité la photo de Noël avec Archie et Harry

Le duc et la duchesse de Sussex ont envoyé leur carte de Noël 2019 avec leur fils Archie Harrison au centre de la scène sur la photo de famille. La photographie en noir et blanc montre le garçon de sept mois rampant vers la caméra, avec le prince Harry et Meghan Markle en train de rire en arrière-plan. La carte électronique, qui apparaît sous la forme d'un GIF, a d'abord été partagée via le compte Twitter de The Queen’s Commonwealth Trust.

"Simplement en partageant la plus douce carte de Noël de notre président et vice-président, le duc et la duchesse de Sussex”Dit le tweet. "Très joyeux Noël à tous!"

Le couple royal a envoyé des copies imprimées de la carte à la famille royale, mais a également choisi de créer la version en ligne "afin d'avoir une conscience environnementale"

La photographie montre un gros plan d'Archie, avec Meghan et Harry assis à l'arrière-plan à côté d'un arbre de Noël. L'image a fait sensation en ligne, et les médias locaux et les utilisateurs anonymes ont suggéré que le Le visage de Meghan avait été modifié, car il semblait être beaucoup plus concentré que celui d'Harry.

Actuellement, la famille de trois personnes profite d'une pause de six semaines dans ses fonctions royales au Canada.

L'actrice Janina Gavankar, qui a pris la photo de famille des ducs, est allé sur Twitter le jour de Noël pour clarifier les choses. Dans un message, elle a défendu la duchesse de Sussex après avoir été accusée d'avoir édité la carte de Noël. «Je suis très fière d'avoir pris la photo de Noël d'une de mes meilleures amies et de sa famille. Voici l'original», A tweeté Gavankar, avec la photo originale.

En plus de publier la photo originale, Gavankar a dénoncé les médias "malveillants" pour avoir persécuté la duchesse, suggérant que ce sont eux qui ont retouché l'image. "… et pour Le courrier, Je vois que votre campagne contre mon ami continue. Un bon photoshop de mon image sans photoshopear», A-t-il écrit sur Twitter. "Maintenant, revenons à l'esprit de Noël et non à l'esprit de méchanceté."

Gavankar, qui est également actrice, est amie avec Meghan depuis plus de 15 ans et a assisté au mariage royal en 2018.

Révélé la cachette cachée de Noël de Harry et Meghan au Canada

Le couple royal et Archie, sept mois, ils passent leurs vacances au Canada, où Meghan a vécu pendant de nombreuses années tout en travaillant comme actrice dans l'émission de télévision Costumes À côté d'eux se trouve Doria Ragland, la mère de Markle.

Depuis lors, ont été vus par des habitants qui explorent l'île de Vancouver, un lieu populaire parmi les célébrités, avec la star de Sex and the City Kim Cattrall, la chanteuse Nelly Furtado et le basketteur Steve Nash, parmi certaines des célébrités qui y possèdent des propriétés luxueuses.

Le couple a été vu en train de marcher dans le parc North Hill et de courir dans la ville voisine, North Saanich, selon Vancouver S.

Son personnel avait sécurisé un restaurant en bord de mer, le Deep Cove Chalet, face à la présence possible des ducs de Sussex, qui, finalement, lorsqu'ils ont appelé pour faire une réservation, ont été rejetés par les propriétaires pour l'excès des mesures de sécurité nécessaires.

Ils ont également été accueillis par le Premier ministre du pays, Justin Trudeau, avec un tweet qui disait: «Prince Harry, Meghan Markle et Archie, nous vous souhaitons tous un séjour paisible et agréable au Canada. Ils sont entre amis et seront toujours les bienvenus ici. »

Les ducs de Sussex ont décidé de ne pas être présents au protocole des événements de Noël de la famille royale. Et il semble que Isabel II a compris la décision, bien que certains signes montrent qu'elle ne l'aimait pas. Dans son traditionnel discours de Noël, la souveraine a choisi plusieurs photographies de sa famille, mais a évité de mettre une photo de son petit-fils avec sa femme.

Sur le bureau, les images de son fils, le prince Charles, avec Camilla Parker se détachaient; de son mari, le duc d'Édimbourg, Philip; son père, feu le roi George VI, et ses favoris dans cette controverse: William et Kate et leurs enfants George, Charlotte et Louis. L'année dernière, cependant, Harry et Meghan étaient dans deux portraits. Pas aujourd'hui.