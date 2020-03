Après le passage de 6 astéroïdes potentiellement dangereux, la Terre le libère à nouveau

Après que la NASA a averti que la Terre serait visitée par 6 astéroïdes cette semaine, étant la plus grande étoile de ce groupe de la taille de l’Empire State Building, notre planète “l’a de nouveau livré”.

2020 FF

Selon le Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, le premier astéroïde à passer très près de notre planète est appelé 2020 FF.

Cet astéroïde est le plus petit des 6, et son diamètre est estimé à environ 26 mètres, en plus de voyager dans l’espace à une vitesse de 20 mille 921 kilomètres par heure.

Le FF 2020 s’est arrêté chez nous le 24 mars.

2020 FB

Le deuxième astéroïde à arriver cette semaine est connu sous le nom de 2020 FB. Selon CNEOS, cet astéroïde mesure environ 54 mètres de large et s’approche de la Terre à une vitesse de plus de 16 mille kilomètres par heure.

Le FB 2020 a traversé la Terre le 25 mars.

2020 FP

Derrière 2020 FB, il y a un astéroïde identifié comme 2020 FP. Le CNEOS a noté que cet astéroïde traverse actuellement le système solaire à une vitesse de plus de 33 796 km / h. Il a un diamètre estimé à environ 39 mètres.

Le FP 2020 a traversé le pays le 26 mars.

2012 XA133: l’astéroïde potentiellement dangereux

L’astéroïde décrit comme potentiellement dangereux et connu sous le nom de 2012 XA133Il mesure 390 mètres de large et parcourt plus de 85 mille kilomètres par heure.

Le XA133 2012 a traversé le sol le 26 mars.

2020 FE2

Ce corps céleste de 45 mètres de large, a une vitesse de 25 mille kilomètres par heure traversé la Terre aujourd’hui, à 08h13.

Le GD35 2010

La dernière étoile à passer très près de la Terre est le soi-disant GD35 2010, avec une largeur de 71 mètres et une vitesse de 43 400 kilomètres par heure.

Il devrait traverser la Terre le 29 mars, après 14 h 00.

Avec des informations de l’International Business Times.

