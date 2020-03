Après le placement réussi de lundi, le gouvernement a organisé une nouvelle émission de dette pour un montant maximal de 9 000 millions de dollars

Après avoir placé une dette de 16 000 millions de dollars auprès de deux bons du Trésor, Le gouvernement a ordonné l’émission de bons du Trésor à échéance le 13 mai 2020 pour un montant pouvant atteindre 9 000 millions de dollars. Ainsi, il a été créé dans le résolution commune 16/2020 de la Le ministère des Finances et le ministère des Finances publiés mardi au Journal officiel.

La date d’émission sera le 11 mars pour une période de soixante-trois jours et avec amortissement complet à l’échéance.

«Le placement sera effectué en une ou plusieurs sections, tel que déterminé par le ministère des Finances du ministère de l’Économie, conformément au règlement intérieur approuvé par l’article 2 de la résolution commune 9 du 24 janvier 2019 du Le ministère des Finances et le ministère des Finances, tous deux de l’ancien ministère des Finances », a indiqué la résolution.

Il a également établi que les bons du Trésor seront négociables et que sa cotation sera demandée sur le marché électronique ouvert (MAE) et sur les bourses et marchés boursiers du pays.

Entre-temps, il a souligné que les certificats globaux seront délivrés au nom de la Centrale d’enregistrement et de liquidation des passifs publics et des fiducies financières (CRYL) de la Banque centrale de la République argentine (BCRA), en sa qualité d’agent d’enregistrement des lettres. Tout en faisant en sorte que les paiements soient effectués par l’intermédiaire de la BCRA par le biais de virements de fonds dans les comptes de caisse respectifs détenus par les titulaires de comptes d’enregistrement de cette institution.

Dans un communiqué, le ministère de l’Économie a indiqué qu’un total de 160 bons de commande ont été reçus pour 21 883 millions de dollars, dont 16 401 millions de dollars ont été attribués.

Le placement a dépassé les attentes des autorités du Palacio de Hacienda, car le montant initial du placement était de 11 000 millions de dollars.