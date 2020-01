Après le refus de Xavi Hernández, trois entraîneurs argentins composent la liste des candidats à la tête de Barcelone

La défaite contre l’Atlético Madrid en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne de gauche à Barcelone submergé dans une crise qui a la banque de substituts dans l’œil de la tempête. Ernesto Valverde est souligné par les fans et le leadership comme l’un des coupables de la défaite, qui avait la même caractéristique que les pierres d’achoppement retentissantes contre Rome et Liverpool lors des dernières éditions de la Ligue des champions: l’équipe était en avantage et la série était inversée.

La situation a généré que le conseil d’administration de l’ensemble culé a négocié derrière Valverde avec Xavi Hernández, idole du club et actuel entraîneur d’Al Sadd du Qatar, pour prendre immédiatement en charge l’équipe. Cependant, selon les médias espagnols, l’ancien milieu de terrain multi-champion avec le casting de Blaugrana a rejeté l’offre à ce moment, malgré son enthousiasme pour la possibilité. “Je ne peux pas cacher que mon rêve est de former Barcelone. Je l’ai dit à plusieurs reprises, dans de nombreuses interviews. Tout le monde le sait. Je suis un fan de Barcelone, c’est dans mon cœur et c’est l’un de mes rêves, mais je suis concentré sur Al -Sadd », a-t-il déclaré samedi.

Le journal Mundo Deportivo a déclaré qu’en contact avec le manager du Barça Eric Abidal, Xavi aurait indiqué qu’il était prêt à assumer, mais en juin. Et avec la barre au moment de la formation du gabarit. Malgré les versions, Valverde dirigerait l’entraînement de l’équipe lundi. Pendant ce temps, le bureau principal de l’institution, dirigé par le président Josep Bartomeu, se réunit pour déterminer les étapes à suivre après la réponse de Hernandez.

Par conséquent, il y a plusieurs noms dans le dossier pour remplacer Valverde immédiatement, si les dirigeants choisissent de couper le contrat et de ne pas lui donner une nouvelle opportunité. La première option est Javier Garcia Pepper, directeur technique du Barça B, au moins jusqu’à la fin de la saison. À La Masía depuis 2001, Messi, Cesc Fábregas, Piqué et Sergi Roberto sont passés entre ses mains, parmi d’autres joueurs qui ont atteint l’élite. Catégorie 1974 et ancien homme de la carrière, vise à imprimer la philosophie du club à chacune de ses équipes. Avec le Barça B, il est en cinquième position du classement du Second B, six unités du leader Sabadell.

Plus loin, trois autres possibilités apparaissent. L’un est celui de Quique Setién. Expérimenté (61 ans), il a su donner à Las Palmas et Betis un style coloré et offensif (même s’il a également été critiqué pour la faiblesse défensive de leurs équipes). Un autre nom sur la liste de paie est celui de Thierry henry, un ancien Barcelone et une bonne relation avec Messi. Aujourd’hui, il est dans l’Impact de Montréal de la MLS, mais son début comme entraîneur principal à Monaco n’était pas de bon augure (il n’a remporté que 30% des points). Et l’Argentine Gabriel Milito – De grand air avec le capitaine – se pose également comme candidat, selon la chaîne Ser et le journal Sport informés. De passé mémorisé en Catalogne, il dirige aujourd’hui les étudiants de La Plata, club dans lequel Javier Mascherano s’est joint en renfort. Il enregistre également des étapes à travers Independiente et O’Higgins de Chile.

Et un autre Argentin, Marcelo Gallardo, a également été mentionné par Sport. Cependant, la Doll a déjà donné sa parole sur sa continuité à River pour une autre saison. Peut-être serez-vous tenté en début de saison, avec la possibilité de gérer le remontage du gabarit. Aujourd’hui, cela semble difficile … Pendant ce temps, au cours des dernières heures, comme le rapporte RAC1, les actions de Mauricio Pochettino, aujourd’hui sans travail après avoir été licencié à Tottenham. Il serait soutenu par Bartomeu. La particularité: il s’identifie à l’Espanyol.

Le prochain engagement de Barcelone est dimanche 19 contre Grenade, au Camp Nou. Qui habitera la banque de remplacement?