Après l'échec de la loi fiscale, dans Together for Change ils assurent que "nous ne serons pas complices d'une taxe sur l'inflation"

Le premier test décisif auquel l’administration a dû faire face Axel Kicillof dans la province de Buenos Aires C'était trop pour le All Front.

Il échec de la facture fiscale qui a été promu par l'ancien ministre de l'Économie dérouté l'exécutif de Buenos Aires parce que ils pensaient avoir conclu un accord avec María Eugenia Vidal pour obtenir au moins quorum au Sénat et commencer par la discussion. Mais l'ancien gouverneur a fait un voyage, et avec lui une grande partie de sa capacité à mener la négociation et modifications au projet présenté par le gouvernement Kirchner.

Est-ce que l'opposition a 26 des 46 bancs du Sénat de Buenos Aires, le front de tous c'est à changer pour atteindre le quorum et lancer le débat autour de tout projet de loi. Jusqu'à il y a quelques jours, dans l'équipe Kicillof, ils étaient convaincus d'avoir conclu un accord informel avec Vidal afin que l'opposition donne le quorum et permette la discussion. Cela ne signifiait pas que les sénateurs de Cambiemos allaient approuver le projet de livre fermé. Au contraire, le bloc d'opposition visait à aller de l'avant avec une série de modifications à la proposition.

Mais deux numéros ils ont fini avec lui équilibre fragile auquel les pièces étaient arrivées. D'une part, María Eugenia Vidal est partie en vacances à Paris avec elle couple nouvellement blanchi, Enrique Sacco; et d'autre part, le téléphones téléphones portables une bonne partie des législateurs de Cambiemos a commencé à faire le plein de messages des réclamations avant la proposition de Kicillof, la plupart d’entre elles Vous augmentez la taxe foncière urbaine et rurale.

La proposition officielle propose quatre échelles pour chaque catégorie avec quatre niveaux d'augmentation: 15% pour les terres évaluées en jusqu'à 260 870 $ et des immeubles évalués à 303 705 $; 35% pour les terres expertisées entre 260 870 $ et 816 075 $ et bâtiments valorisés entre 303 705 $ et 498 021 $; 50% pour les terres expertisées entre 816 075 $ et 3 millions de dollars et bâtiments valorisés entre 498 021 $ et 680 877 $; et 75% pour les terres évaluées plus de 3 millions de dollars et plus de 2000 hectares et bâtiments dont la valeur dépasse 680 877 $.

D'accord de France Vidal a maintenu une certaine influence par SMS (celui qui était sa main droite a fait de même, Alex Campbell), qui ont mis la négociation sur leurs épaules étaient les maires de Lanús, Nestor Grindetti et Vicente López, Jorge Macri; l'ancien vice-gouverneur Daniel Salvador; l'ancien ministre de l'économie de Buenos Aires Damián Bonari; les sénateurs de Buenos Aires Roberto Costa (président de bloc) et Andres De Leo; et les députés provinciaux Maxi Abad (président de bloc), Campbell (vice du bloc), Maricel Etchecoin, Adrián Urreli et Daniel Lipovetzky.

Ce groupe de dirigeants représente le trois matchs qui composent le changement (PRO, Civic Coalition et UCR) et ne répond pas directement à Vidal, que même s'il prétendait diriger l'opposition à Kicillof, dans la première grande discussion avec l'administration du Frente de Todos, L'ancien gouverneur n'occupait pas la tête d'une table qui cessait d'être rectangulaire et devenait ronde.

La principale critique de l'opposition menée par les maires et les législateurs portait sur la échelles supérieures, qui affectent le secteur de la société qui à Cambiemos considère leurs électeurs. Dans l'opposition, ils ont souligné que dans ces quatre échelles, ils avaient d'autres pourcentages d'augmentation: 10%; 20%; 35% et 55%. Cela impliquerait que dans toutes les catégories la collecte de 2020 augmenterait à un taux inférieur à l'inflation sauf au plus haut, quelque chose difficile à gérer dans une province déficitaire.

Mais au Frente de Todos, ils ont dit qu'ils étaient prêts à discuter de divers aspects du projet, modifier la portée de l'échelle la plus élevée ou atténuer l'augmentation en pourcentage ne semblait pas figurer dans les plans. Dans cette ligne, le chef de cabinet Carlos Bianco a affirmé que dans l'opposition "Il veut que tout le monde paie le même prix: celui qui en a un humble petite maison dans une banlieue, vous devez payer le même que celui qui vit dans un quartier fermé dans la zone nord ». À cet égard, il a souligné que «seuls quelques 200 propriétaires ce sont eux qui ont payé 75%ces Ils ne sont pas des Buenos Aires moyens"Et a déclaré que"86% des propriétaires allaient payer jusqu'à 3 000 $ de plus par année et en plusieurs versements"

Malgré cela, Bianco a ajouté que devant tous "Nous comprenons la préoccupation, nous sommes ouverts à discuter d'une modification des échelles pour une partie de cette population», Bien qu'il ait réitéré que nou considère comme viable la proposition d'une augmentation de 55% pour les contribuables les plus riches. "Si tout ce qui est à 75%, nous l'abaissons à 55% nous ne pouvons pas maintenir les segments de 15% et 35% pour les plus pauvres car nous perdrions les revenus de l'inflation. La logique de cette loi était que ceux qui en avaient plus mis un peu plus", A-t-il expliqué, tout en affirmant que si la loi ne sort pas, la province de Buenos Aires ne pourra pas payer ses dettes:"Aujourd'hui, nous n'avons pas les pesos et les dollars pour payer la dette due en janvier. Nous ne voulons pas aller à un défaut, maintenant nous devons voir où nous obtenons l'argent pour répondre aux obligations"

En revanche, de Together for Change l'ancien sous-secrétaire du gouvernement de Vidal, Alex Campbellassuré Infobae que Kicillof "cherche une victoire politique au détriment des efforts de Buenos Aires".

"Le projet a été présenté la veille de Noël et devait être approuvé dans le cadre d'un processus express. C'est pourquoi nous prenons le temps de l'analyser et de présenter une proposition en fonction de la situation économique au gouvernement, mais ils ne voulaient pas écouter et continuer avec ce paquet fiscal qui est une taxe pour les habitants de Buenos Aires », a-t-il expliqué, tout en considérant que le projet "nuit à ceux qui produisent et travaillent au quotidien pour que la province grandisse"

"Nous continuerons à assurer la gouvernance, le dialogue et le consensus afin que le pouvoir exécutif puisse disposer d'outils, mais nous ne serons pas complices d'un conflit au-dessus de l'inflation"Il a conclu.

La première grande bataille menée par Axel Kicillof ne s'est pas terminée par la victoire que le nouveau gouverneur aurait voulu, que tant dans ce cas que dans le reste de son administration devront traiter avec une législature provinciale dans laquelle elle n'a pas sa propre majorité. L'aspect le plus positif que le Front de tous peut sauver est peut-être que l'opposition dans la province de Buenos Aires est un peu plus atomisée que prévu à ce stade, mais après la fuite de certains députés après les élections d'octobre, Changeons de rester ensemble et décidons que la conduite sera exercée par une table ronde, du moins pour l'instant.