Après l'émission d'obligations et la re-reperfilation, le marché commence la semaine avec un focus sur les obligations et les actions

Bien que, au milieu, il y ait eu une nouvelle négative qui n'a pas surpris. Ajourné le paiement à l'expiration des bons du Trésor en dollars pour le dernier jour d'août. Avec cette décision, qui lui a coûté une baisse de la notation de l'agence Fitch qui a mis le pays en «défaut limité», une note que le prédécesseur de Guzman, Hernán Lacunza, avait déjà, économisé 9 000 millions de dollars. La stratégie consiste à ventiler le premier semestre des échéances car c'est le plus critique et à reprendre les paiements dans la seconde partie de l'année, avec plus de dollars librement disponibles à la Banque centrale et avec la renégociation de la dette.