Après les célébrations de la veille de Noël, ils se sont écrasés sur la route et les caméras ont attrapé quand ils ont jeté une arme à feu et un sac

Ce qui ressemblait à un simple accident de la route aux premières heures de Noël est finalement devenu un cas de police avec de nombreuses questions. Un groupe de jeunes a heurté une balustrade dans l'une des descentes de l'autoroute 25 de Mayo, au sommet du quartier de la Constitution. Comme mesure immédiate, quelques instants après l’impact et avant l’arrivée de la police, l'un de ses occupants a jeté un pistolet dans le vide. Et un autre, un sac noir qui jusqu'ici ne sait pas ce qu'il contient.

L'incident s'est produit vers 6h30 du matin lors de la descente vers Constitution et Barracas de l'autoroute 25 de Mayo. Une Ford Fiesta bleue avec cinq occupants est entrée en collision devant le rail qui séparait cette sortie avec la sortie vers l'avenue San Juan.

Ce qu'aucun des voyageurs n'imaginait, c'est que dans les instants qui ont suivi l'impact, un témoin situé à quelques mètres de distance filmerait les derniers instants.

Là, vous pouvez voir comment un jeune homme avec un short en jean et une chemise bleu clair, ouvre la porte du passager, pénètre à l'intérieur du véhicule et le prend du sol de ce qui serait un canon canon, qui le jette du bord de la route dans le vide immédiatement. Ensuite, un compagnon a semblé faire de même avec un sac noir et une bouteille en verre.

La voiture était occupée par deux hommes et trois femmes, tous jeunes et, apparemment, d'âge légal.

Dans les minutes qui suivent le crash, vous voyez comment le jeune homme qui a jeté les éléments dans le vide saisit sa tête, tout en percevant comment l'un de ses compagnons titube et Essayez de trouver l'équilibre en vous appuyant contre la voiture.

Au début, le fait semblait refléter certains jeunes qui avaient perdu le contrôle du véhicule juste après avoir pris l'une des bifurcations et qui avaient jeté les bouteilles d'alcool avec lesquelles ils avaient déjà bu. Mais La situation semble être plus grave.

Une fois que la police est arrivée sur les lieux, annotée sur le lancement des objets, les troupes sont allées directement au point de la rue, en dessous de l'endroit où le crash s'est produit.

Là-bas, la police a remarqué que l'un des objets jetés était un pistolet.

«Le mobile intervient à l'étage suite à l'accident. Ils l'avertissent qu'ils ont jeté un sac. Nous déplaçons le personnel pour vérifier la même chose et au même endroit là-haut, vous pouvez voir le pistolet et le sac (…) Apparemment oui, ce serait une vraie arme", A déclaré un inspecteur de la police municipale nommé Juárez, dans des déclarations à la chaîne TN.

La police a également confirmé que dans le véhicule se trouvaient des cartouches d'une arme et il a été constaté que le domaine de la même a enregistré une somme de 92 000 $ d'amendes pour infractions à la circulation.

L'un des occupants du véhicule a été transféré dans un centre de santé, alors que l'on ignore si l'un des autres occupants du véhicule a été arrêté ou retardé. En principe, le processus de sélection des antécédents de chacun des protagonistes de l'affrontement a commencé. Selon les premières informations, ce sont des citoyens de Rafael Calzada et de Villa Domínico.