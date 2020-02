Après ne pas avoir payé la double obligation, le gouvernement a manqué de financement en pesos et a dû demander à la BCRA près de 110 000 millions de dollars.

Le report du paiement de la double obligation jusqu’en septembre n’est pas allé librement au gouvernement. A réduit sa capacité de financement en pesos et avec le premier janvier du déficit primaire en cinq ans a dû recourir à la Banque centrale (BCRA) pour émettre 107 000 millions de dollars pour aider à clôturer les comptes. En raison des besoins de financement plus importants du Trésor, l’entité dirigée par Miguel Pesce Il a dû se rendre au travail pour obtenir des pesos avec Leliq afin d’empêcher l’injection monétaire d’accélérer l’inflation ou de tirer des dollars parallèles.

Le 13 février, le gouvernement a dû payer l’expiration de la double obligation, un document qui a été émis lors de la crise de 2018 et qui, compte tenu de l’incertitude des investisseurs, offrait un rendement en pesos ou un ajustement en fonction de la variation du dollar, selon les meilleurs résultats. Avec la continuité de l’instabilité des échanges locaux, la variation du dollar gagné en tout cas et le résultat a été que le Trésor a été obligé de payer ce jour l’équivalent en pesos à 1.638 millions USD, plus environ 117 millions USD d’intérêts, environ 113 milliards de dollars à ce moment-là.

L’expiration n’a pas eu de solution facile pour le ministre de l’économie, Martin Guzman. Pour le refinancer, obliger les détenteurs de ce papier à contracter de nouvelles dettes en pesos au lieu d’exiger un paiement, devait offrir un taux d’intérêt très élevé au milieu des efforts pour réduire le coût du financement. Au cas où vous voudriez le payer sans plus, vous auriez dû injecter les 113 000 millions de dollars sur le marché en une seule journée, ce qui aurait engendré le risque d’un coup de dollar parallèle..

Guzmán et ses collaborateurs ont opté pour une troisième option. Il a offert un premier échange qui a obtenu à peine 10% d’adhésion et, en ne réussissant pas à amener la plupart des titulaires à accepter un autre rôle, report du paiement jusqu’en septembre. Après plusieurs opérations, avec de nouveaux swaps, il a réussi à refinancer 18% de la maturité initiale et, avec des paiements aux particuliers uniquement, a réduit la maturité totale d’un quart. Mais les virements effectués par la Banque centrale en février montrent que la décision n’était pas libre.

Le 20 février, la BCRA a émis 60 000 millions de dollars au moyen d’avances transitoires. Il s’agit de prêts accordés par l’entité que Miguel Pesce conduit et qui entraînent une augmentation de la quantité d’argent en circulation. Ce virage ne représentait pas la première fois que Guzman devait recourir à “la petite machine” pour payer ses factures. Au cours du mois, il a pris deux autres avances transitoires, l’une pour 27 000 millions de dollars et l’autre pour 20 000 millions de dollars..

Il est inhabituel que la BCRA émette en février pour financer la trésorerie. Les avances, en tout cas, tendent à se concentrer sur la fin de l’année où les dépenses publiques montent en flèche. Derrière ce volume saisissant de transferts pour cette partie de l’année, il y a les effets du re-remplissage du Dual Bonus. Les émissions de lettres Lebad avec lesquelles Guzmán cherche à financer sont devenues beaucoup plus faibles après ne pas avoir payé le Dual.

“Après le reperfilamiento du Dual Bond les avances transitoires ont explosé, ils se sont retrouvés sans financement en pesos“Il a dit Gabriel Caamaño du consultant Ledesma. “Ils ont commencé à devoir émettre pour payer ce qu’ils avaient réussi à éviter en janvier.. Et ils avaient également un déficit primaire », a-t-il ajouté.

Alors qu’il a commencé à émettre pour financer la trésorerie, Pesce a également commencé à prendre des précautions. En prêtant au Trésor, il décide de mettre le vide pour réduire les poids en circulation. Aspirez, si vous voulez, les pesos que le système verse pour couvrir le déficit public.

Dans les quatre derniers appels d’offres de lettres Leliq – l’outil dont la centrale dispose pour retirer les pesos de la rue – le résultat a été fortement contractuel. Aspiré 262 433 millions de dollars entre quatre. Les dates coïncident avec l’échec de l’échange du Dual Bond: Pesce n’a commencé le vide que le 17 du mois, alors que l’on savait déjà que le paiement de ce titre n’allait pas être finalisé.

«Sans possibilité de financement en pesos, le risque est de continuer à émettre pour financer le Trésor sans que la dette en dollar soit déjà renégociée. Si ce n’est pas le cas, la diffusion entière peut avoir une dynamique instable. Autant il est stérilisé, si finalement vous ne parvenez pas à aspirer avec Leliq ce que vous émettez, cela peut générer des problèmes d’inflation et d’écart“Il a dit Juan Ignacio Paolicchi d’EcoGo.

Pour l’instant, Pesce a freiné la croissance de l’argent en circulation. En forçant à stériliser l’argent que vous créez d’abord pour prêter au Trésor, la base monétaire se contracte à ce jour de 2,1% ce mois-ci. La monnaie entre les mains des comptes publics et à vue – celle que les économistes suivent le plus pour détecter les risques inflationnistes ou à taux de change parallèles – se contracte moins, 0,1% sur le mois. Bien sûr, depuis octobre, le montant d’argent dans la rue a augmenté de 26% et, s’il y a du cimbronazo dans la renégociation complexe de la dette ou une baisse de la demande de monnaie plus importante que prévu, l’écart de change et les prix pourraient le ressentir.