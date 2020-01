Après plus de 500 ans, le mystère du meurtrier de mille noms a été résolu

Au printemps 1916, un passeur de l’Idaho s’est échappé de prison en cachant une scie dans sa chaussure et en l’utilisant pour sortir de la cellule. Quelques mois plus tard, l’homme a assassiné sa femme en lui “frappant la cervelle avec une hache”, selon un journal local.

Lors de ses funérailles, l’un de ses enfants a déclaré à un journaliste: “Papa n’est jamais resté en prison pendant longtemps et va bientôt partir”. Quelques semaines plus tard, l’homme connu pour l’utilisation de multiples identités Il recommença, s’échappant d’une autre prison avec le vieux truc de scie.

Cette semaine, plus d’un siècle plus tard, des responsables du comté de Clark, dans l’Idaho, ont annoncé que Joseph Henry Loveless, l’artiste de contrebande de tabac, avait été retrouvé. Bien sûr, il est mort depuis longtemps. Et pendant des années, personne ne le cherchait activement.

Mais En résolvant un mystère, les chercheurs ont aidé à en résoudre un autre. Depuis 1979, les autorités de l’Idaho ont tenté d’identifier un torse qui avait été mis dans un sac de jute dans une grotte. Maintenant, ils ont découvert que le torse appartient à Loveless.

Depuis que le passeur semble être décédé en 1916, il est presque certain que son cas est le plus ancien qui a été résolu avec la généalogie médico-légale, une technique médico-légale qui se développe rapidement et qui utilise les proches des individus dans les bases de données de généalogie pour identifier les restes humains et l’ADN de la scène du crime.

«Il est décédé il y a 103 ans; est né en 1870 ”a déclaré Anthony Lukas Redgrave, chef d’équipe du Doe DNA Project, une organisation qui travaille avec les forces de l’ordre pour identifier les restes non réclamés. “C’est absolument la plus ancienne identification que nous ayons faite.”

Le mystère des restes a commencé le 26 août 1979, Selon le Doe DNA Project, lorsqu’une famille à la recherche de pointes de flèche a découvert le torse sans tête d’un homme enterré dans une tombe peu profonde au sein d’un réseau de grottes volcaniques dans l’est de l’Idaho.

Le 30 mars 1991, une fille de 11 ans explorant le même système de grottes a trouvé une main momifiée. En fouillant la région environnante pour trouver des indices supplémentaires, les responsables ont trouvé plus tard un bras et deux jambes enveloppés dans une toile de jute.

Les chercheurs et les étudiants de l’Université d’État de l’Idaho ont passé des mois à chercher leur tête, mais ne sont jamais apparus. L’année dernière, ils ont commencé à travailler avec le Doe DNA Project pour essayer d’identifier les restes d’un morceau du tibia, un os de longue jambe.

L’ADN était de haute qualité – inhabituel pour un échantillon aussi ancien, selon Justin Loe de Full Genomes, une société de services génétiques impliquée dans l’affaire. Vous pensez que cela peut être lié aux conditions de la grotte volcanique.

Samantha Blatt, bioarchéologue à l’Université d’État de l’Idaho, a déclaré que la température du sable dans la grotte – environ 37 degrés Fahrenheit – aurait pu contribuer au fait que les restes momifiés conservaient une odeur de décomposition, ce qui était rare après tant de fois années De plus, sa chaussette était presque parfaitement conservée.

“C’est une chaussette complète”, a-t-il déclaré. “On dirait que ça pourrait venir de chez moi.”

Après avoir téléchargé un profil dans plusieurs bases de données ADN, les généalogistes génétiques ont commencé à rechercher des parents. Au-delà des coïncidences ADN et des arbres généalogiques des parents, l’indice le plus critique était un signe “recherché”, a déclaré M. Redgrave. Les vêtements qu’il portait lors de son évasion – un “chapeau de couleur claire, un manteau marron, un pull rouge, une salopette bleue sur un pantalon noir” – correspondaient exactement aux vêtements trouvés dans le “John Doe of Clark County”, a-t-il dit. .

Pour confirmer leur hypothèse, les généalogistes avaient besoin d’un proche parent. Après plusieurs mois, le département du shérif du comté de Clark à Dubois, dans l’Idaho, a localisé le petit-fils de 87 ans du passeur. Un assistant s’est rendu en Californie pour demander un test ADN. L’homme a accepté et le test a confirmé que les restes appartenaient à son grand-père.

Les enquêteurs ne savaient pas pourquoi Loveless a été tué et enterré dans la grotte, mais le Dr Blatt avait une théorie: la vengeance. Peu de temps après son évasion, la famille de sa femme est venue récupérer son corps, ce qui signifie qu’ils se trouvaient dans la région au moment de sa mort. Comme presque tout le monde pensait que Loveless était responsable du meurtre effrayant de sa femme, sa famille l’a peut-être démembré pour se venger, a-t-il déclaré.

Au cours des deux dernières années, un nombre croissant d’organismes chargés de l’application des lois se sont tournés vers la généalogie génétique pour identifier les restes humains et résoudre d’autres délits. L’une des nombreuses questions qui se sont posées autour de cette pratique controversée est pourquoi certains cas reçoivent un traitement spécial – impliquant des dizaines de bénévoles, des sous-traitants coûteux et des ressources spéciales pour l’application des lois – tandis que d’autres ne l’ont pas.

M. Redgrave a souligné que lorsqu’ils ont commencé, ils n’avaient aucune idée du type de personne qu’ils identifiaient ou de sa mort.

“Tout le monde compte”, a-t-il dit. “C’est le point.”

Le shérif du comté de Clark enquête actuellement sur le meurtre de Loveless en 1916. La scie qu’il avait utilisée pour s’échapper de prison n’a pas encore été retrouvée.