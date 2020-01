Après ses critiques, Juan Grabois a obtenu la nomination de deux dirigeants de son organisation au gouvernement

Après plusieurs critiques qu’il a adressées à la politique sociale, Jean Grabois a réalisé que deux dirigeants étroitement liés à son organisation ont été nommés secrétaire et sous-secrétaire d’Intégration Sociale Urbaine du Ministère du Développement Territorial et de l’Habitat, qui dirige María Eugenia Bielsa. Avec ces rendez-vous, l’intégration de la direction de la «piquetera» au gouvernement est consolidée (tendance anticipée par Infobae), où seuls les habitants de Grabois étaient portés disparus.

La secrétaire nommée Fernanda Miño a été définie comme “une villera pour urbaniser les villas”, selon le communiqué diffusé par l’organisation Grabois. Il vit dans le village de La Cava, où il est né, a grandi et accepte de continuer à vivre. En effet, depuis 2017, il est conseiller à San Isidro, une banque qu’il quittera pour prendre en charge sa nouvelle responsabilité, et il a été candidat à la mairie de Frente de Todos au PASO de San Isidro.

En outre, il fait partie du Patria Grande Front et du mouvement des travailleurs exclus (MTE) et fait partie de la table nationale Barrios Populares, «une plate-forme qui rassemble des villes et des colonies de différentes provinces et organisations, de l’ONG Techo pour mon pays jusqu’au CTEP “.

Miño est catéchiste et a commencé son militantisme social lié à l’Église catholique et, semble-t-il, après avoir fait don de la cour de sa maison, il a construit un centre de quartier pour enfants et adolescents à La Cava avec d’autres voisins.

García Monticelli, quant à elle, est considérée parmi les dirigeants sociaux comme une «militante du palais noir Grabois» et, en tant que tel, il a travaillé intensément au Registre national des quartiers populaires (RENABAP), lorsque, sous l’impulsion de ancien chef adjoint du cabinet du changement Mario Quintana, 4 416 quartiers ont été relevés Humble dans le pays.

Ça l’enquête a servi de base à Miño et Monticelli pour réaliser un plan directeur d’intégration de Sociourbana qui propose, «avec beaucoup de détails, les travaux nécessaires pour introduire l’électricité, l’eau potable, les égouts, l’éclairage et le pavage», comme indiqué dans le Patria Grande Front.

Il comprend également «la construction de nouveaux centres d’éducation et de santé, des programmes de recyclage et de collecte des déchets, entre autres activités productives impliquant la création d’emplois dans l’économie populaire».

Le ministère de l’économie populaire était une revendication dans laquelle toutes les organisations sociales étaient d’accord avant qu’Alberto Fernández n’assume, malgré leurs différences internes. Cependant, lorsqu’un seul secrétariat a été constitué, qui a été laissé à Emilio Persian, le peuple de Grabois n’avait pas sa place dans le gouvernement, ce qui a provoqué le dégoût du leader social, qui a publiquement exprimé d’innombrables critiques de la politique sociale de la officialisme

Entre autres questions, Grabois a lancé ses fléchettes contre les cartes AlimentAR, qui sont au centre de la politique sociale au moment du gouvernement, comme Arroyo l’a dit lui-même dans Almirante Brown hier, où a commencé la distribution des bénéfices vers la banlieue de Buenos Aires.

“Je ne suis pas d’accord avec ce qu’ils font avec les cartes alimentaires. Il y a des magasins de quartier qui ils n’ont pas de posnet et cela conduit à concentrer la consommation dans le supermarchéce qui est assez monopolistique, et aux marques qui ont espace privilégié dans les gondoles. Ce est à dire, faveurs aux produits de monopoles et multinationales qui sont ceux qui ont des espaces privilégiés dans les supermarchés », a critiqué Grabois la semaine dernière.

A strictement parler, l’inquiétude de Grabois coïncide avec celle de tous les mouvements sociaux, qui craignent que les coopératives qui gèrent les cantines scolaires ne se dissolvent avec les cartes alimentaires, qui sont la base territoriale de leurs organisations.

«Quand vous devez faire de la politique sociale, sur la photo, les fonctionnaires apparaissent avec les maires et ils nous laissent toujours dehors », a déploré un dirigeant qui n’appartient pas au groupe Grabois, mais est d’accord avec ses critiques, bien qu’il ne veuille pas les dire en public, du moins pour le moment. Ils craignent en outre que les travaux publics soient également concentrés par les maires et n’atteignent les organisations sociales qu’avec des compte-gouttes, comme cela s’est produit auparavant.