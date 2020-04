Aracely Arámbula demande de l’aide pour sauver l’actrice de Cecilia Romo Televisa

L’actrice mexicaine Aracely Arámbula demande de l’aide via Instagram Cecilia Romo, actrice de Televisa, a besoin de dons de sang Bien que rapporté stable, les enfants de Cecilia Romo font tout ce qu’ils peuvent pour obtenir un médicament expérimental

À travers son compte Instagram officiel, l’actrice mexicaine Aracely Arámbula appelle à l’aide de ses partisans pour sauver Cecilia Romo, actrice de Televisa, qui est en soins intensifs.

Bien que déclarés stables, les enfants de Cecilia Romo font tout leur possible pour obtenir un médicament expérimental recommandé par les médecins.

Aracely Arámbula, qui participe à la série La Doña avec le personnage d’Altagracia, a écrit ce qui suit dans sa publication: «Des donneurs de sang sont nécessaires à Mexico pour une comédienne bien-aimée, Cecy Romo, je demande aux gens de Vous êtes dans le District fédéral et répondez à ces exigences peut nous aider. Hôpital médical de Sur ».

Dans deux images, l’actrice mexicaine montre les exigences nécessaires pour aider Cecilia Romo: Type O positif et qu’elle a récupéré de Covid-19, a au moins 18 ans, pèse au moins 50 kilogrammes et n’a pas de maladies transmises comme l’hépatite et le VIH.

Jusqu’à présent, plus de 4 000 personnes ont réagi à la demande d’aide d’Aracely Arámbula, dont l’actrice Sylvia Pasquel.

Malgré le sérieux du sujet, il n’y avait pas de pénurie de personnes qui se sont exprimées de la manière suivante: “Maintenant, si vous y croyez, quoi … Mexicains?”, À quoi une autre personne a commenté: “Croyez quoi? Si vous vous référez au Covid, c’est un mensonge que seuls les moutons avalent et bien sûr les personnes publiques vont dire que c’est réel »:

Pour sa part, un internaute a déclaré: “Je pense la même chose que vous, c’est une farce”, discréditant la demande d’Aracely Arámbula de sauver Cecilia Romo, actrice de Televisa.

Il semble que plusieurs personnes, plutôt que de soutenir, n’aient pas trouvé cette demande une très bonne idée: «Et pourquoi est-il artiste? Pourquoi pour une personne ordinaire, ils ne prennent pas le temps de demander les artistes? ».

Un admirateur d’Aracely Arámbula a déclaré ce qui suit: «Vous êtes une personne incroyable, je vous adore davantage chaque jour, si je le peux, je vis à Cuba et c’est impossible, mais je prierai encore beaucoup pour qu’elle se remette. Beaucoup de bénédictions pour elle. “

Les bonnes vibrations pour l’actrice Cecilia Romo ne pouvaient pas être manquées: “Ayons foi, Cecy ira bien”, “Prier pour elle”, “Prier beaucoup pour sa santé”, “Je souhaite que votre partenaire Cecy récupère bientôt”, ” Bénédictions et que peu à peu votre amélioration viendra ».

Un admirateur d’Aracely Arámbula a commenté: “Ara, tu es la meilleure au monde, qui parle beaucoup de toi, tu as un grand cœur, je t’admire et tu es l’inspiration”, tandis que quelqu’un d’autre a fait une terrible confession: “J’ai eu ça virus et je ne veux pas de mon pire ennemi, cette maladie est réelle et très mortelle. Mes collègues l’avaient aussi. Les Mexicains n’y croient pas car ils n’ont toujours pas ce virus, soyez très prudent. “

Filed Under: Cecilia Romo Covid-19