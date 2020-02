Aracely Arámbula Fatima pleurant le meurtre d’une fille au Mexique

Aracely Arámbula est dévastée par la nouvelle du meurtre de la fille Fatima Exprime ses sentiments sur les réseaux sociaux et envoie des suggestions aux femmes et à la société La petite fille a été retrouvée morte à Mexico avec des signes de torture

L’actrice mexicaine Aracely Arámbula est dévastée par le meurtre de la fille Fatima à Mexico et l’a démontré sur les réseaux sociaux en exprimant son sentiment pour cette tragédie qui a choqué tout le pays et aussi, l’artiste a lancé une série de suggestions pour toutes les femmes devant l’impossibilité d’obtenir la protection de toute autorité.

Aracely Arambula se sent exposée, blessée, triste, mais envoie également un message à la société pour qu’elle soit attentive à toute situation de violence, faisant référence au meurtre de la fille de Fatima, retrouvée morte samedi après-midi dernier, avec des traces de torture et son corps nu dans un sac en plastique.

L’actrice a été dévastée par le crime et a laissé un message large aux parents dans la façon dont ils éduquent leurs enfants, mais a également regretté le manque de garanties pour les femmes et a noté qu’aujourd’hui elles ne sont plus protégées que jamais, donc Il a immédiatement obtenu une réponse de ses partisans.

L’écriture de deuil que l’actrice a accrochée peut être vue sur son compte Instagram @aracelyarambula et jusqu’au matin de ce mardi, la publication a eu plus de 14 mille 180 réactions de j’aime et plus de 320 commentaires de personnes qui étaient d’accord avec elle mots sur le meurtre de la fille de Fatima à Mexico.

“Quelle douleur de voir cette nouvelle, maintenant Fatima est un ange innocent parce que se réveiller et dormir avec cette nouvelle qui fait mal à l’âme, prier et demander un pays où règnent la paix, l’amour pour les femmes, les hommes pour les êtres humains.”

«Que nous sommes vraiment humains qu’il y a la qualité d’être des gens pour ne pas blesser. Mexique, j’aime mon pays, mais tu me fais mal tous les jours quand je vois cette nouvelle, demande de l’aide, de la protection, combien de temps? Nous avons besoin d’un pays protégé, avec des lois conformes, qu’il y ait de la justice et, surtout, que ces atrocités ne se produisent pas. »

“Chaque jour, de telles choses se produisent, cela ne peut pas continuer #Niunamenos #FATIMA #Femmes #Noalaviolencia #hastacuando, demandant que le Mexique soit un endroit où les femmes peuvent marcher sans crainte #Repost @marthadebayle avec @get_repost.”

Voir ce post sur Instagram

#notifalcon L’indignation ne se calme pas au Mexique après le terrible assassinat de Fatima, la fillette de 7 ans qui a disparu il y a une semaine et dont le corps, sans organes et avec des signes de torture, a été retrouvé dans un sac en plastique à Mexico. . . La petite fille a disparu aux portes de l’école Enrique C. Rébsamen, située à Santiago Tulyehualco, une ville située à l’est de Mexico, dans la municipalité de Xochimilco. En attendant que sa mère vienne la chercher, une femme l’a emmenée. . . Le grand-père de la jeune fille, Guillermo Antón Godínez, a parlé à RT de ce qui s’était passé. «Ma fille est arrivée [a la escuela] 15 ou 20 minutes plus tard pour sa fille et une femme l’avaient déjà emmenée. Oui, même la fille est sortie en uniforme. J’ai mis une chemise verte et un short », se souvient-il. . . Selon Antón Godínez, la mère de Fatima s’est rendue au parquet pour signaler sa disparition, mais ils ont répondu qu’ils ne pouvaient commencer à travailler que 72 heures. . . Cinq jours après que sa mère a signalé sa disparition, dimanche 16 février, les autorités ont retrouvé le corps de l’enfant dans le quartier Los Reyes du maire de Tláhuac, près de Xochimilco. . . # international # Mexique #Crimen #Fatima. . Plus de détails dans notre histoire

Un message partagé par EN DIRECTIV 🇻🇪 (@endirectv) le 18 février 2020 à 9:52 PST

Puis Aracely Arambula a poursuivi avec le mémoire sur le meurtre de la jeune fille: «Mon cœur se brise de rage, de tristesse, d’impuissance. C’est Fatima, mais c’est Ingrid, mais Maria, Monica, Rachel, Rebekah, les nombreux noms, la liste interminable. 266 femmes seules à ce jour en 2020 qui ont été tuées pour être des femmes, plus presque 1200 en 2019. Ce sont nos sœurs, nos nièces, nos petites-filles, nos filles.

“Nous sommes plus sans protection que jamais, plus exposés que jamais, plus vulnérables que jamais.”

“La fureur que nous voyons dans la rue n’est pas le tiers de la douleur de toutes les mères, les familles qui ont perdu leurs filles”.

“Laissons les rêves et les illusions, il ne nous reste plus qu’à prendre soin de nous, entre nous, à prendre soin de nos filles, à ne pas les perdre de vue, à ne pas prendre de risques inutiles. . Il est clair qu’attendre autre chose aujourd’hui, toute forme de protection et de justice est utopique. »

“Et pour tous les pères d’enfants de sexe masculin, nous savons quels exemples nous leur donnons, comment nous les formons, ce que nous normalisons et comment nous les éduquons.”

«Soyez bien, faites attention, ne soyez jamais seul. Ne les laissez jamais seuls. N’hésitez pas à republier cela et à utiliser cette image, plus nous en sommes conscients, plus nous serons alertes. Et bientôt je ferai un spécial. Nous sommes ensemble #Nunamenos MERCI ».

# Opinion Le meurtre de la petite fille de 7 ans, Fatima, est devenu ce frisson, cette déception monumentale, pour cesser de nous croire en tant que société, pour oublier, si elle a jamais existé, la foi dans les autorités. Écrivez @jrisco. https://t.co/O6hhs9fQpZ

– El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 18 février 2020