Argentine – L’Argentine interdit les vols en provenance d’Europe, d’Asie et des États-Unis pendant 30 jours pour éviter plus de cas de coronavirus

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a annoncé ce jeudi que le gouvernement sera “très strict” avec des “contrôles sanitaires” dans tous les points d’accès et interdira les vols en provenance des régions les plus touchées par le coronavirus comme l’Europe pendant 30 jours, Les États-Unis, la Chine ou la Corée du Sud, afin d’éviter “autant que possible” que plus de cas se produisent dans le pays, qui sont aujourd’hui au nombre de 31.

Par le biais de la télévision publique, Fernández a voulu transmettre le calme aux citoyens argentins et a expliqué que le décret de nécessité et d’urgence (DNU) approuvé par le gouvernement accorde tous les pouvoirs aux différents ministères pour, entre autres, éviter les pénuries et fixer les prix des produits de première nécessité.

«Nous devons démontrer une fois de plus que sur des questions importantes, nous sommes unis. Nous sommes l’Argentine. Un pays uni dans lequel chacun doit s’engager envers les autres et tous envers chacun, à commencer par l’État, ce qui arrive à l’autre nous affecte “, a souligné le président lors de son discours.

“Ce décret interdit pendant 30 jours l’arrivée de vols en provenance d’Europe, des États-Unis, de Corée du Sud, du Japon, de Chine et d’Iran”, mais, a-t-il expliqué, “des mesures seront imposées pour faciliter le retour des résidents argentins de ces pays”. .

Alors qu’il progressait mercredi, Fernández a une nouvelle fois insisté sur l’obligation de rester 14 jours en détention pour tous ceux qui rentrent dans le pays, sous peine de 15 ans d’emprisonnement pour “délit contre la santé publique”, au cas où la nouvelle loi n’est pas respectée.

“L’État est présent et accompagnera tout le monde, en particulier nos plus de 65 ans, sur qui le virus a le plus d’impact”, a promis Fernández, qui a également expliqué qu’ils suivaient les directives établies par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En ce sens, le président argentin a annoncé un investissement “extraordinaire” de plus de 1 700 millions de pesos (24 millions d’euros) pour renforcer le travail de diagnostic et les ressources en matériels et outils sanitaires dans les hôpitaux et les centres de santé.