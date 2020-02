Argentine: River a gagné et s’empare de la pointe

BUENOS AIRES (AP) – Le leader de River Plate a franchi une étape clé vers l’obtention du titre de la Super League de football argentine dimanche, en battant la Cordoue centrale de Santiago del Estero 2-0 au stade Monumental, malgré presque Le jeu entier avec dix joueurs.

Une partie du Colombien Rafael Santos Borré et un but du remplaçant Ignacio Scocco, tous deux dans le temps additionnel de chaque mi-temps, ont condamné une victoire subie et très célèbre de l’équipe de Marcelo Gallardo.

Partiellement contesté à la 18e date de l’événement, le «millionnaire» s’est éloigné davantage de ses persécuteurs. Avec 36 points, il emmène cinq unités à l’escorte provisoire Argentinos Juniors. Boca Juniors (30 ans), actuellement en troisième position, tentera de ne pas perdre les traces de son rival classique lors de sa visite à Talleres de Córdoba dimanche soir.

Paulo Díaz a été le protagoniste indésirable du match qui a de nouveau affronté les finalistes de la dernière Coupe d’Argentine en décembre, lorsque River a été couronné par un thrash 3-0. Le défenseur chilien a abaissé inhabituellement Gervasio Núñez sans le ballon et a vu le carton rouge à la 13e minute.

Avec 34 degrés de température et un homme de moins, le match a été présenté en montée pour l’équipe hôte, qui se caractérise également par l’intensité de son jeu et son usure physique. Et sur un terrain dans des conditions discrètes, au dégoût de Gallardo.

Cependant, River, qui est sorti pour jouer avec trois centrales et deux équipes offensives, s’est rapidement réorganisé, formant une ligne de quatre derrière. Et il a grandi face à l’adversité. La Cordoue centrale opposée – avait besoin de prendre quelque chose du Monumental car il se bat pour ne pas descendre -, qui avec une supériorité numérique a été diluée. Il semblait qu’ils iraient au vestiaire à zéro, mais le «millionnaire» a célébré à la deuxième minute de rabais.

Matías Suárez, figure de proue du jeu, est entré dans la zone rivale, a snobé ses marqueurs et a établi un centre précis pour Borré, les meilleurs artilleurs du tournoi avec Silvio Romero, d’Independiente, tous deux avec 11, en deuxième instance, pousser le ballon au réseau, dans la petite zone.

De plus, le groupe de Gustavo Coleone a testé une réaction. Mais River a enduré fermement soutenu par une belle prestation du Paraguayen Robert Rojas et a connu les situations les plus claires, dont deux tirs sur la barre transversale de Suarez.

L’incertitude sur le résultat – Central Córdoba a mis quelques centres dangereux – a duré presque jusqu’au coup de sifflet final. Encore une fois à la deuxième minute ajoutée, Scocco a signé un jeu d’anthologie dans lequel il a snobé ses rivaux, avec un tunnel inclus, et dispersé le gardien Diego Rodriguez sur le sol avant de toucher le but avec l’arc vide.

«Je suis content du match qui est sorti et parce que les trois points sont restés à domicile. Des matchs comme celui-ci définissent les championnats », a déclaré Suarez.