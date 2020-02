Argentinos Juniors réalise une victoire angoissante et atteint la troisième place du championnat argentin

BUENOS AIRES, 15 févr. (.) – Les Argentinos Juniors ont triomphé samedi de leur visite à l’Atlético Tucumán 2-0 et atteint la troisième place de la ligue de football argentine, sous River Plate et Boca Juniors, tous deux clubs les plus populaires du pays sud-américain.

Ainsi, les Argentinos ont atteint 35 points au classement, quatre en dessous de River et un écart avec Boca, qui disputera ses 20 matchs dimanche contre Banfield et Central Córdoba à Santiago del Estero, respectivement.

Les buts d’Argentinos, qui ont réagi en seconde période après avoir passé plusieurs chocs en début de match, ont été convertis par l’Uruguayen Santiago Silva à 82 minutes et Gabriel Hauche à 88.

“Nous avons battu un adversaire très dur sur un terrain difficile et nous nous battons”, a déclaré Silva à la télévision locale.

Dans les autres matches de samedi, Gymnastique et Escrime La Plata dirigée par Diego Maradona a perdu 1-0 en tant que visiteur contre Rosario Central et ne peut toujours pas quitter les dernières positions de la compétition.

Le seul but du match était de 12 minutes après l’Uruguayen Sebastián Ribas, après un fortuit rebond dans la surface.

“La défaite fait très mal, mais je n’abandonne pas le navire, je veux renouveler (le contrat) avec la gymnastique”, a déclaré le champion du monde en 1986 avec l’équipe nationale argentine.

Pendant ce temps, Aldosivi de Mar del Plata a gagné 2-0 à domicile contre Huracán, et Talleres de Córdoba a battu San Lorenzo de Almagro 1-0 à son stade.

En début de journée, Patronato de Paraná a battu Unión de Santa Fe vendredi 1-0, tandis que l’actuel champion Racing Club et Colon de Santa Fe ont fait match nul 1-1.

(Rapport de Ramiro Scandolo, édité par Carlos Calvo Pacheco à Mexico)