Argentins, Uruguayens et Brésiliens au cœur du scandale des «bébés casques bleus» en Haïti

L'étude souligne qu'il y avait également des relations sexuelles consensuelles entre les membres de la Minustah et les femmes locales. Dans certains cas, il s'agissait de relations amoureuses occasionnelles qui ont entraîné une grossesse, comme ce fut le cas dans cette histoire, partagée par une fille de Port Salut: «J'avais une sœur qui sortait avec un soldat. Toute ma famille le savait, ma mère et d'autres personnes. Elle est tombée enceinte …Il est parti et nous n'avons plus rien su. Depuis lors, la vie de ma sœur est un désastre. » Une autre femme de Cité Soleil a déclaré que «les soldats sont tombés amoureux de très jeunes filles, pas plus de 15 ans, certaines à peine 12 ou 13, ils les ont commencés sexuellement et après un certain temps ils les ont quittés. Beaucoup sont tombées enceintes et on peut les voir porter des enfants à sang mêlé. » Certains parlent de comportements récurrents forcés par la nécessité: «Il l'a laissée dans la misère. Je lui ai donné quelques dollars. Et comme tout le monde, lorsqu'ils ont été transférés, ils ont tout ignoré. La fille a eu le bébé et n'a pas pu le garder. Alors a recommencé tout le processus avec un autre soldat. "