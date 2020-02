Arme à feu hispanique ivre tirant sur un marché aux puces à Houston

Tir aux puces: Juan Manuel Guerrero-Reyes s’est blessé à la jambe et a blessé six autres personnes lorsqu’il aurait, en état d’ivresse, lâché une arme à feu menant à une danse. Le bureau du shérif du comté de Harris à Houston a déclaré que l’histoire de Guerrero-Reyes ne correspond pas à son enquête et que l’homme a été arrêté et accusé de voies de fait graves. “C’était un miracle que personne n’ait été tué”, a déclaré Ed Gonzalez, shérif du comté de Harris, car il y avait des centaines de personnes au Mercado aux puces Mercado Sabadomingo lorsque les événements se sont produits.

Texas Juan Manuel Guerrero-Reyes a été arrêté pour avoir tiré sur sept personnes dans un marché aux puces du nord de Houston.

Guerrero-Reyes, 25 ans, a été arrêtée le dimanche 23 février 2020 par des agents du bureau du shérif du comté de Harris (HCSO) à la populaire “ puce ” Sabadomingo, 8712 Airline Drive, lorsque Il est entré armé et en état d’ébriété et fait face à des accusations de voies de fait graves avec une arme à feu, ont indiqué les autorités.

Ed Gonzalez, shérif du comté de Harris, a rapporté qu’une danse avec un groupe avait été exécutée au Mercado Sabadomingo “ aux puces ” dans l’après-midi du dimanche 23 février et que Guerrero-Reyes, ivre, portait une arme avec lui. Vers 19 h 15, il est tombé et a largué plusieurs coups de feu.

Les coups de feu ont gravement blessé Guerrero-Reyes lui-même à la jambe, puis d’autres projectiles et morceaux de balle sont sortis dans toutes les directions et ont blessé six autres personnes qui ont été transportées d’urgence vers divers hôpitaux de la région.

«Je vendais des collations et tout à coup, les coups de feu ont été entendus très fort», se souvient Vanessa Rendón, 27 ans, travailleuse de la «puce» et des détails «quand soudain des femmes sont passées en courant et criaient qu’elles voulaient partir parce qu’elles tiraient . La jeune fille était moche »bien sûr dans une interview avec MundoHispánic0 à Houston.

Dès que les coups de feu ont été entendus, le lieu a été rempli d’agents du HCSO qui ont répondu à plusieurs appels d’urgence qui ont signalé une fusillade avec plusieurs blessés. Gonzalez lui-même est apparu sur les lieux pour coordonner l’enquête.

Peu de temps après leur arrivée, les agents ont arrêté Guerrero-Reyes qui, selon les autorités, était dans un état d’ivresse, blessé et avec l’arme de côté. L’homme a seulement déclaré qu’il avait lâché son arme.

“C’était un miracle que personne n’ait été tué, dans cette” puce “, il y avait des centaines de personnes à la danse et s’amusant un dimanche en famille lorsque les coups de feu ont été entendus, cela aurait pu être une pire tragédie”, a déclaré le shérif Gonzalez.

Cependant, González a déclaré que l’histoire que Guerrero-Reyes avait proposée en lui disant qu’il avait lâché son arme ne correspond pas aux rapports médico-légaux et à la trajectoire de la fusillade, alors l’homme a été arrêté.

“Dans le cadre de l’enquête, nous voulons savoir dans quelle intention il a amené le pistolet à cet endroit car il y a encore beaucoup de choses qui ne correspondent pas à ce qu’il nous a dit … nous examinons également ses antécédents et sa permission de porter le bras”, a expliqué González et expliqué que l’homme Je pourrais recevoir plus de charges.