Armes à feu, golf et marijuana, “essentiels” aux États-Unis face à une pandémie

Au grand scandale de nombreuses personnes, les autorités américaines ont qualifié les magasins d’armes à feu de “essentiels”. En plus des armes à feu, certains États ont mis le golf, l’un des sports préférés de Trump, et la marijuana sur leur liste des “essentiels”. Les défenseurs de la liberté des armes à feu ont célébré l’action du gouvernement américain face à la pandémie de coronavirus.

Un groupe de défense de la liberté des armes à feu a célébré samedi que le gouvernement Donald Trump avait désigné l’industrie des armes à feu, y compris les entreprises, comme faisant partie de l’infrastructure essentielle de l’Amérique pendant l’urgence du coronavirus.

La désignation par l’Agence de sécurité des infrastructures et de la cybersécurité comportait une catégorie juridique de recommandation. L’agence a noté que son inscription n’a pas affecté les décisions de juridictions spécifiques sur ce qui était considéré comme des secteurs d’infrastructures critiques, a rapporté l’AP.

Le secteur des armes à feu ne figurait pas sur la liste originale publiée par l’agence fédérale il y a plus d’une semaine. Son incorporation dans une version mise à jour samedi faisait suite à une bataille juridique entre des groupes défendant la liberté d’armes et les autorités californiennes.

Le groupe américain des propriétaires d’armes à feu a déclaré samedi dans un communiqué qu’il était encouragé que l’administration Trump n’ait pas ignoré ce qu’elle a décrit comme “la capacité de se protéger” pendant l’urgence déclenchée par la pandémie.

Des groupes de défense des armes à feu ont intenté une action en justice vendredi après que le shérif du comté de Los Angeles a fermé les magasins d’armes à feu, à la suite d’une décision du gouverneur de Californie Gavin Newsom selon laquelle chacun des Cinquante-huit comtés de l’État pourraient décider d’inclure les établissements d’armes à feu parmi les entreprises non essentielles qui devaient fermer leurs portes dans le cadre des mesures prises par l’État pour lutter contre les infections.

Le procès alléguait que les considérer comme des entreprises non essentielles violait le deuxième amendement à la Constitution, tandis que les autorités soutenaient qu’il s’agissait d’une question de santé publique.

L’essentiel? En France, le vin; aux États-Unis, le golf et les armes

La pandémie de coronavirus définit ce qui est «essentiel» pour différents pays: quels services ou articles dont nous ne pouvons nous passer, même s’ils ne sont pas nécessaires à la survie. Certains États des États-Unis ont déclaré que le golf, la marijuana et, au grand scandale de nombreuses personnes, les armes étaient essentiels.

En essayant de limiter la contagion, les autorités de nombreux endroits déterminent quelles entreprises et quels services devraient fermer et lesquels peuvent rester ouverts. Ils limitent également le départ des personnes de leur domicile. Plus d’un cinquième de la population mondiale reçoit l’ordre ou les conseils de rester à la maison.

Dans cette situation, beaucoup se posent une question existentielle: qu’est-ce qui est vraiment essentiel? Sur tous les continents, il y a surtout un consensus: les agents de santé, les services publics, la production alimentaire, les communications et la police, qui sont exemptés d’isolement.

Cependant, certaines activités reflètent une identité nationale ou les efforts des lobbyistes de chaque pays.