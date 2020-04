Arreaza accuse Bolsonaro de faire du Brésil “une caricature servile” pour avoir soutenu le plan américain pour le Venezuela

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a accusé jeudi le gouvernement de Jair Bolsonaro de faire du Brésil “une caricature servile” aux ordres des États-Unis pour avoir soutenu la “feuille de route” que la Maison Blanche a présenté à libérer. une “transition démocratique” au Venezuela.

“Le gouvernement du président? Jair Bolsonaro s’appelait lui-même nationaliste. Il n’est aujourd’hui qu’une caricature servile qui livre sa politique étrangère et la souveraineté du Brésil à Washington, tandis que son peuple subit les conséquences d’une gestion erratique et improvisée de la pandémie de la Covid-19 “, Arreaza lui a reproché sur Twitter.

L’exécutif de Bolsonaro a exprimé son soutien à la proposition américaine, considérant qu’elle est “un instrument capable de contribuer à la restauration de la démocratie au Venezuela”.

Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que “plusieurs des éléments présents dans la proposition ont également été défendus par le Brésil”, parmi lesquels “le départ de Nicolás Máduro est la condition initiale du processus, car il n’a aucune légitimité”, et que “seule la tenue d’élections présidentielles libres, justes et transparentes peut mettre fin à la grave crise politique, économique et humanitaire que traverse le Venezuela”.

“Le gouvernement brésilien est disposé à travailler avec la communauté internationale pour soutenir le processus de transition démocratique au Venezuela, dont les Vénézuéliens et les amoureux de la liberté dans toute la région aspirent depuis si longtemps”, a déclaré Itamaraty dans un communiqué.

LA PROPOSITION AMÉRICAINE

Les États-Unis ont proposé que le président vénézuélien Nicolás Maduro et le chef de l’opposition Juan Guaidó “se retirent” afin que les représentants du “Chavismo” et de l’opposition créent un Conseil d’État pour assumer le pouvoir exécutif et guider le Venezuela vers des élections présidentielles et parlementaires «libres» qui se tiendront simultanément dans un délai de six à douze mois.

Selon ce cadre pour la transition démocratique au Venezuela, Maduro disparaîtrait de la carte politique – “Il ne gouvernera plus jamais”, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo – tandis que Guaidó continuerait à la tête de l’Assemblée nationale et pourrait être candidat .

En échange, les États-Unis feraient d’importantes concessions au «chavisme». Ainsi, les sanctions seraient levées à mesure que cette «feuille de route» serait remplie, une loi d’amnistie serait rédigée pour tous les «crimes politiques», à l’exception des crimes contre l’humanité, et la plainte contre Maduro serait retirée devant le tribunal correctionnel. International (TPI).