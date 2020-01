Arrêter le coronavirus: avons-nous tiré les leçons du SRAS?

Je me sens mal. Non pas du nouveau coronavirus, heureusement, mais parce que la propagation alarmante de la mystérieuse maladie ressemble étroitement à l’épidémie de SRAS de 2003, qui a tué plus de 770 personnes dans le monde en un an. Lorsque le SRAS a éclaté, je lisais des galères de The New Killer Diseases, un livre que j’avais co-écrit avec la microbiologiste de l’Université de Boston Elinor Levy, et nous avons dû nous battre pour ajouter un nouveau chapitre d’ouverture sur les leçons émergentes de l’épidémie. De grosses erreurs commises par des responsables de la santé et des politiciens chinois ont permis au SRAS de se propager. Et sur la base des rapports publiés sur le nouveau coronavirus jusqu’au 28 janvier 2020, je me sens mal de dire que la Chine, et peut-être même l’Organisation mondiale de la santé (OMS), répètent peut-être certaines de ces erreurs. Voici cinq points à retenir, suivis de mon raisonnement plus loin.

1. Admettre qu’il y a un problème: bien que la Chine ait reconnu le coronavirus beaucoup plus tôt que le SRAS, elle a encore attendu trop longtemps, permettant aux personnes infectées de propager largement le pathogène. À ce jour, 106 personnes sont décédées en Chine et près de 60 cas ont été confirmés dans au moins 14 autres pays.

2. Partage des informations génétiques: les autorités sanitaires chinoises ont rapidement publié les séquences génétiques du virus recueillies auprès des patients, permettant des diagnostics plus rapides dans le monde entier.

3. Déclarer une urgence sanitaire mondiale: l’OMS ne l’a pas fait, mais elle devrait le faire, car les super-épandeurs – des individus isolés très contagieux et susceptibles d’infecter un grand nombre de personnes – viennent tout juste de se faire jour. Ils ont fait du SRAS une calamité mondiale. Des réticences peuvent également survenir parce que le nouveau coronavirus ne semble pas se propager facilement d’une personne à l’autre. Ce fut le cas pour le SRAS – jusqu’à ce que le virus mute et infecte les gens.

4. Élimination de la source: la Chine doit enfin fermer les marchés d’animaux vivants, où le nouveau coronavirus et le SRAS – ainsi que la grippe aviaire – sont passés des animaux aux humains.

5. Nommer ce méchant: «Coronavirus» est une famille de virus qui comprend le SRAS et les formes du rhume. Mettre une étiquette distincte sur cette souche particulière attirera fortement l’attention des gens, des médecins de la rue Main aux dirigeants des plus hauts niveaux du gouvernement.

Admettre qu’il y a un problème

Les premiers cas de SRAS ont été identifiés dans le sud de la Chine en novembre 2002, mais le monde ne savait presque rien jusqu’à ce qu’un médecin de l’armée chinoise à la retraite donne son coup de sifflet au début de 2003. Le virus se répandait déjà dans le monde à ce moment-là. D’autres nations ont critiqué la Chine pour avoir dissimulé des informations, ce qu’elle a admis plus tard, censé garder les gens calmes. Finalement, le gouvernement national s’est excusé et des politiciens et des fonctionnaires à différents niveaux ont été licenciés ou démissionnaires.

Cette fois-ci, les responsables de la ville chinoise de Wuhan, où le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois, ont minimisé les risques. Ils n’ont mis en place des mesures de dépistage qu’un mois après la découverte du premier cas, selon CNN. Pendant cette période, des citoyens auraient été arrêtés pour avoir répandu des «rumeurs» sur le début d’une nouvelle maladie comme le SRAS, et des journalistes qui tentaient de faire rapport sur l’épidémie ont déclaré plus tard qu’ils étaient détenus ou menacés. Enfin, le président Xi Jinping a ordonné que le virus soit «résolument contenu». Bien que les autorités sanitaires aient déjà fermé le marché aux animaux et que les séquences du génome aient déjà été partagées, des actions préventives bien plus importantes ont soudainement commencé.

Un problème largement reconnu en Chine est que les dirigeants locaux, qui peuvent jouir d’une grande autonomie, ne veulent pas déplaire aux responsables nationaux. Les fonctionnaires de Wuhan avaient fait le musellement afin que leurs régions ne semblent pas instables. L’instabilité accable les gouvernements autoritaires; les troubles civils sont leur plus grand ennemi.

Le problème du secret, bien sûr, est que le reste du monde ne sait pas qu’il est infecté. Les étapes pour contenir la propagation d’un agent pathogène arrivent trop tard, les soins médicaux et les vaccins potentiels sont retardés et les gens meurent.

Partager des informations génétiques

Cela dit, les scientifiques et les médecins chinois ont rapidement séquencé le nouveau coronavirus et donné les informations génétiques à l’OMS le 31 décembre 2019. L’OMS a partagé les détails 10 jours plus tard sur la GenBank des National Institutes of Health, une base de données internationale largement utilisée. Cette action, à son tour, a permis aux experts de déterminer que le nouveau virus s’apparentait au SRAS et avait probablement sauté aux humains à partir d’animaux.

Le séquençage des gènes est beaucoup plus efficace qu’il ne l’était en 2003, mais la plus grande leçon est que les chercheurs ont besoin d’un accès rapide et sans entraves. Le monde n’a appris les détails du virus du SRAS qu’un médecin du nom de Carlo Urbani, qui travaillait dans un bureau régional de l’OMS, a examiné les patients et alerté son collègue au siège de l’OMS à Genève. Malheureusement, Urbani a contracté le virus et est décédé un mois plus tard.

Déclarer une urgence sanitaire mondiale

Au moment où j’écris, l’OMS n’a pas déclaré le nouveau coronavirus urgence sanitaire internationale. Il s’agit d’une proclamation officielle qu’elle fait rarement, réservée aux pires menaces. La raison pour la santé est que jusqu’à présent, la grande majorité des patients se trouvent en Chine, donc la menace n’est pas encore «globale». Et la raison philosophique est qu’un garçon qui pleure trop souvent le loup est ignoré.

Je ne prétends certainement pas avoir une meilleure compréhension que les experts de l’OMS, mais deux facteurs semblent importants: le SRAS a voyagé comme une traînée de poudre en partie à cause des supers spreaders. Une jeune femme qui s’est rendue dans un hôpital de Singapour après son retour de Hong Kong a infecté 20 infirmières et patients. Un scénario similaire s’est produit à Toronto. Les rapports sur les super-diffuseurs du nouveau coronavirus ne sont pas clairs à ce jour, bien qu’un article publié dans Nature le 21 janvier indique que Zhong Nanshan, qui dirige le State Key Laboratory of Respiratory Disease à Guangzhou, en Chine, a confirmé que 14 travailleurs médicaux avaient été infectés par un virus transporteur.

Une autre partie de la réticence de l’OMS tient peut-être au fait que le virus ne semble pas hautement transmissible d’une personne à l’autre. Mais il a fallu un peu de temps au virus du SRAS pour comprendre comment procéder. Les virus peuvent muter à mesure qu’ils se propagent et la virulence peut changer rapidement. Zhong, qui est l’investigateur principal du nouveau coronavirus – et qui a contribué à révéler l’épidémie de SRAS – a confirmé à la télévision publique chinoise qu’au moins deux cas avaient été transmis d’homme à homme, selon un article publié par CNN. Le 26 janvier, le ministre chinois de la Santé, Ma Xiaowei, a averti que le virus semblait devenir de plus en plus transmissible, selon STAT, la publication de nouvelles médicales en ligne. Le 28 janvier, CNN a rapporté que l’Allemagne et le Japon avaient confirmé qu’il y avait des patients testés positifs pour le virus qui n’avaient pas visité Wuhan.

Éliminer la source

La Chine doit fermer les marchés d’animaux vivants. Ce tollé est survenu après le SRAS et la grippe aviaire, mais les marchés continuent.

Les marchés font partie intégrante de la culture chinoise et des économies locales, de sorte que cette mesure ne peut être prise à la légère. Et cela peut sembler draconien. Là encore, la Chine a parfois ordonné l’abattage en masse de milliers, voire de millions d’oiseaux, lorsqu’ils sont porteurs d’un agent pathogène menaçant les humains. Les virus grippaux qui commencent souvent en Chine et parcourent le monde – un facteur majeur dans lequel les souches de grippe sont incluses dans le vaccin annuel – peuvent également se propager sur ces marchés.

Les marchés ont également été impliqués dans le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), un autre coronavirus mortel. Il est passé des chameaux aux humains en 2012, mais un article récemment publié suggère que cette transmission s’est produite plus fréquemment lorsque les chameaux s’attardaient à côté des marchés d’animaux en Arabie saoudite. Soit dit en passant, les chercheurs ont finalement déterminé que le SRAS avait été transmis aux humains par les chats civettes, qui étaient régulièrement vendus sur les marchés d’animaux vivants de Chine.

Nommer le méchant

Ce nouveau pathogène a besoin d’un nom. Techniquement, on l’appelle 2019-nCOV, abréviation de «2019 novel coronavirus». Cet acronyme étrange ne signifie rien pour la personne moyenne, et «new coronavirus» est trop générique. Un nom clair aide les gens à se concentrer. Le Comité international sur la taxonomie des virus en décide généralement, bien qu’à l’heure actuelle, il semble que l’OMS puisse prendre l’initiative.

Les responsables de la santé qui travaillent dans ces organisations sont à juste titre prudents, car ils ne veulent pas caractériser à tort un agent pathogène; une fois qu’un nom sort, il colle. Lorsqu’un agent pathogène anonyme a éclaté à New York, les responsables étaient sur le point d’appeler cela un autre cas d’encéphalite de Saint-Louis, mais un examen plus approfondi a déterminé qu’il s’agissait de quelque chose de nouveau, qu’ils ont finalement appelé le virus du Nil occidental. Ironiquement, le comité de taxonomie et l’OMS n’aiment pas nommer les agents pathogènes d’après des lieux ou des personnes, car cela peut dénigrer une famille ou une région. Ainsi, le nom de virus Wuhan, ou grippe Wu, qui circule sur les réseaux sociaux, ne gagnera probablement pas. C’est le problème, cependant: si les fonctionnaires n’agissent pas rapidement et que certains autres surnoms prennent le dessus, la confusion pourrait être pire que meilleure.

Il existe certainement un terrain d’entente pour une action rapide avec une spécificité suffisante. Le SRAS signifie «syndrome respiratoire aigu sévère» – un acronyme unique mais toujours scientifiquement sûr.