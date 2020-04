Arrêtez la désinformation des coronavirus en disant “ tout ce qui vous vient à l’esprit ”

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré dimanche qu’il “ne peut pas vraiment expliquer” la spéculation publique du président Donald Trump la semaine dernière sur l’utilisation de désinfectant comme traitement pour COVID-19, mais il a conseillé au président de s’assurer que ses conférences de presse sur le coronavirus sont ” basé sur les faits. ”

Hogan, un républicain et président de la National Governors Association, a déclaré sur ABC News “This Week” que depuis le début de l’épidémie, il était important pour lui que les responsables communiquent “très clairement sur les faits car les gens écoutent ces journaux” conférences. ”

“Ils écoutent quand le gouverneur tient une conférence de presse et ils font certainement attention lorsque le président des États-Unis se tient là pour donner une conférence de presse sur quelque chose d’aussi grave que cette pandémie mondiale”, a déclaré Hogan. “Et je pense que lorsque la désinformation sort ou que vous dites simplement quelque chose qui vous vient à l’esprit, cela envoie un mauvais message.”

Jeudi, Trump a invité Bill Bryan, sous-secrétaire à la science et à la technologie au Département de la sécurité intérieure, pour informer les journalistes de la Maison Blanche d’une étude qui a révélé que le coronavirus n’a pas survécu longtemps lorsqu’il a été exposé au soleil ou à des désinfectants. Après la présentation, Trump a réfléchi à la possibilité d’introduire des désinfectants ou des rayons ultraviolets dans le corps humain pour tuer le virus.

L’idée a suscité l’alarme des experts de la santé et a suscité la moquerie immédiate des médias sociaux. Les fabricants de désinfectants Clorox et Lysol ont publié des déclarations rappelant aux gens qu’il était dangereux d’ingérer leurs produits.

Hogan a déclaré qu’à la suite des remarques de Trump, le Maryland a vu “des centaines d’appels vers notre hotline d’urgence de notre service de santé pour demander s’il était juste d’ingérer du Clorox ou des produits de nettoyage à l’alcool – si cela allait les aider à lutter contre le virus”.

“Donc, nous avons dû lancer cet avertissement pour nous assurer que les gens ne faisaient pas quelque chose comme ça, ce qui tuerait des gens pour le faire.”

L’histoire continue

Hogan a conseillé à Trump de «s’en tenir à un message et de s’assurer que ces conférences de presse sont fondées sur des faits».

Des médicaments antipaludiques au désinfectant: Voici quelques-unes des affirmations de Trump sur le coronavirus

Vendredi, Trump a déclaré “bien sûr” que les gens ne devraient pas ingérer de produits de nettoyage. Il a dit que ses propos avaient été une question “très sarcastique” à un journaliste. Mais il s’adressait clairement à Deborah Birx, coordinatrice du Bryan and White House Coronavirus Task Force, et les commentaires ne semblaient pas être une tentative d’humour.

Birx a déclaré que Trump digérait de nouvelles informations sur le coronavirus devant un public en direct. Et la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que les médias avaient “irresponsablement” pris les remarques de Trump “hors de leur contexte”, bien que l’ensemble de l’échange non édité ait été largement diffusé sur les réseaux sociaux et rejoué fréquemment sur les informations du câble.

Lors de la réunion d’information, Birx a déclaré que la lumière ultraviolette et les désinfectants n’étaient pas des traitements pour le coronavirus – un fait que la Maison Blanche a dû corriger dans une version mise à jour de la transcription. Dimanche, a-t-elle déclaré à ., “quand il s’est tourné vers moi, j’ai été clair et il a compris que ce n’était pas un traitement”.

Elle a dit que lorsque Trump a fait le commentaire, “il avait un dialogue entre le scientifique du DHS et lui-même”.

Le gouverneur du Maryland Larry Hogan prend la parole lors d’une conférence de presse le 24 avril 2020 à Annapolis, dans le Maryland.

Birx a déclaré qu’il était “malheureux” que l’étude DHS “se soit perdue” avec la fixation sur les remarques de Trump parce qu’il était “d’une importance cruciale pour le peuple américain” de savoir que la lumière du soleil peut avoir un impact sur le virus. Elle a dit que cela pourrait signifier une réduction des risques de transmission lorsque les gens se parlent et pourrait déterminer comment les environnements peuvent être décontaminés à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si cela la dérangeait de devoir faire face aux dangers potentiels posés par les commentaires du président, Birx a déclaré: “Eh bien, je pense que cela me dérange que cela soit toujours dans le cycle des informations”.

“Je pense avoir clairement indiqué qu’il s’agissait d’une réflexion”, a déclaré Birx. “Mais je veux que nous continuions pour être en mesure de fournir au peuple américain des informations qui peuvent les aider à se protéger mutuellement.”

Avant les spéculations sur la lumière et les désinfectants, Trump avait été critiqué pour avoir présenté le médicament anti-paludisme hydroxychloroquine comme un «changeur de jeu» dans le traitement des patients COVID-19 avant la fin des essais cliniques. “Qu’avez-vous à perdre?” le président a dit d’essayer l’hydroxychloroquine comme traitement lors d’un briefing le 4 avril à la Maison Blanche.

Vendredi, la Food and Drug Administration a publié une déclaration disant: “L’hydroxychloroquine et la chloroquine ne se sont pas révélées sûres et efficaces pour traiter ou prévenir le COVID-19”. Il a mis en garde contre leur utilisation «en dehors de l’hôpital ou d’un essai clinique en raison du risque de problèmes de rythme cardiaque».

Après les retombées du briefing de jeudi, des informations ont fait surface selon lesquelles Trump pourrait cesser de tenir des briefings du groupe de travail, ou au moins cesser d’y assister, car les conseillers lui ont dit qu’il faisait plus de mal politique que de bien. Le président a semblé confirmer ces informations dans un tweet samedi dans lequel il s’est déchaîné lors de la couverture des briefings.

“Quel est le but des conférences de presse de la Maison Blanche lorsque les médias de Lamestream ne posent que des questions hostiles, puis refusent de rapporter la vérité ou les faits avec précision”, écrit-il. “Ils obtiennent des notes record, et le peuple américain ne reçoit que des Fake News. Ne vaut pas le temps et les efforts!”

‘Il n’a pas compris’: Trump dénonce le gouverneur républicain Larry Hogan, critique ouvert sur les tests

Hogan: Le gouverneur républicain du Maryland dit qu’il “ ne sait pas pourquoi ” Trump l’a fustigé lors d’un briefing

Quel est le but des conférences de presse de la Maison Blanche lorsque les médias Lamestream ne posent que des questions hostiles, puis refusent de rapporter la vérité ou les faits avec précision. Ils obtiennent des notes record, et le peuple américain ne reçoit que des fausses nouvelles. Ne vaut pas le temps et les efforts! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 avril 2020

Lorsqu’on lui a demandé sur “Face the Nation” de CBS News s’il pensait que Trump devrait cesser de tenir des séances d’information en raison de la menace posée par la désinformation, Hogan a déclaré, “avoir des séances d’information pour informer le public de ce qui se passe est important” et, “je” Je déteste voir cet arrêt. “

Hoga a déclaré qu’il espérait que les futures conférences de presse seraient comme celle tenue vendredi, où Trump a permis aux experts de la santé publique de faire une grande partie de la conversation et il n’a pas répondu aux questions des journalistes.

“Peut-être que cela indique une stratégie différente”, a déclaré Hogan. “Et je pense que certains de ses conseillers suggèrent peut-être qu’une politique de communication différente pourrait être plus utile.”

Birx espérait également que les séances d’information se poursuivraient.

“Je pense que la communication avec les communautés est essentielle, car une communauté bien informée est une communauté protégée”, a-t-elle déclaré à Maria Bartiromo, présentatrice de “Sunday Morning Futures” de Fox News. “Et je pense que nous comprenons que ces messages de science et de politique doivent continuer à être transmis au peuple américain de manière non politique.”

Cet article a été initialement publié sur USA AUJOURD’HUI: le gouverneur du GOP Larry Hogan à Trump: Stop à la «désinformation» des coronavirus