Arrimadas insiste pour que l’unité constitutionnelle “ne perde pas de vote” | La politique

La porte-parole des Citoyens au Congrès, Inés Arrimadas, a insisté sur la proposition de rechercher des alliances constitutionnelles pour les élections en Galice, au Pays basque et en Catalogne, avec des listes transversales ouvertes à la société civile, “afin de ne pas perdre un vote” de cette l’espace

“Dans des circonstances extraordinaires et des endroits exceptionnels, Cs est le seul parti qui sait penser des citoyens plutôt que des partis, et c’est pourquoi nous proposons d’ouvrir un débat pour voir comment plus de sièges peuvent être tirés avec des votes constitutionnels et que nous n’allons pas toujours super-divisés aux élections dans ces territoires “, a-t-il souligné lors d’une réunion avec des sympathisants qui s’est tenue ce dimanche à L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone).