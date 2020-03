Arrivée d’une mission technique du FMI et consolidation des relations avec le gouvernement d’Alberto Fernández

Conformément à l’accélération du délai de négociation de la dette, une «mission technique» du Fonds monétaire international arrivera lundi à Buenos Aires et restera toute la semaine.

La mission sera dirigée par Julie Kozack, directrice adjointe du Département de l’hémisphère occidental du Fonds, et Luis Cubeddu, chef de mission pour l’Argentine, a confirmé un porte-parole de l’organisation financière internationale.

Contrairement à la précédente visite, Kozack et Cubeddu dirigeront cette fois une équipe d’économistes qui examinera en profondeur la situation budgétaire, monétaire et de la balance des paiements en Argentine,

L’objectif, ont-ils déclaré du Fonds, est de “poursuivre les discussions techniques avec les responsables du ministère de l’économie sur le programme économique et la stratégie d’endettement des autorités” et “de définir les prochaines étapes avec les autorités”.

Ainsi, le Fonds maintient son «implication» tandis que l’équipe économique avance dans le processus de présentation de son offre de restructuration de dette auprès de créanciers privés.

A propos, ce dimanche, peu après le discours du président Alberto Fernández devant l’Assemblée législative, le ministère des Finances a informé du recrutement, signé vendredi dernier, de Lazard, prestigieuse maison de banque européenne, en qualité de «conseiller financier» et de la Bank of America et la HSBC en tant qu ‘«agents de placement», pour mener à bien l’opération de restructuration “Dans le cadre de la loi n ° 27 544 sur la restauration de la soutenabilité des dettes publiques émises en droit étranger”.

Les relations entre le gouvernement et le FMI bien qu’il ne garantisse pas la signature d’un accord au moment où l’Argentine présente son offre aux créanciers, se sont consolidées puisqu’à la fin de la dernière visite de Kozack et Cubeddu à Buenos Aires, le Fonds a émis une déclaration souscrivant à la position officielle – et en particulier du ministre de l’Économie, Martín Guzmán – selon laquelle la dette argentine «n’est pas soutenable», coïncidence qu’Alberto Fernández a fait remarquer hier devant le Congrès.

A posteriori, Guzmán a eu une réunion bilatérale avec la directrice du Fonds, Kristalina Georgieva, lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Riyad, en Arabie Saoudite, où elle a également eu une réunion positive avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, dont le soutien il est essentiel à la fois pour la renégociation des 44 000 millions USD que le pays a avec le Fonds et pour l’offre qu’il fera aux créanciers privés, qui cette fois, contrairement à la restructuration réalisée en février 2005, sont beaucoup plus concentrés dans un petit groupe de fonds d’investissement basé aux États-Unis.

L’Argentine est le principal débiteur du Fonds monétaire, avec une dette qui, selon la dernière mise à jour de l’organisation, s’élevait à un peu moins de 44 000 millions de dollars et représente 43% de l’encours du portefeuille de prêts du Fonds, à 6,5% de son capital et 4,3% de sa capacité totale prêtable.

Au-delà des dimensions de l’endettement, Une relation amicale et constructive avec la nouvelle conduite du Fonds convient à l’Argentine lorsqu’elle négocie avec des créanciers privés, et une résolution positive du «cas argentin» convient également à l’agence, qui a accordé à l’Argentine le prêt le plus important. de son histoire et convenu avec le gouvernement de Mauricio Macri d’un programme qui n’a atteint aucun des objectifs pour lesquels il avait été conçu: stabiliser le taux de change, parvenir à une baisse du taux d’inflation et retrouver, après un ajustement budgétaire et un resserrement monétaire qui se sont produits presque à la lettre, une trajectoire de croissance que l’économie n’a pas encore récupérée.

En fait, il fonctionne depuis 19 mois consécutifs, comme l’a souligné le dernier «Estimateur mensuel de l’activité économique» de l’Indec et Alberto Fernández lui-même l’a rappelé hier devant l’Assemblée législative.

Précisément, dans son discours de dimanche, le président a déclaré que l’une des priorités de sa politique économique sera le coup de pouce aux exportations et a confirmé qu’il enverra au Congrès un nouveau projet pour stimuler l’exploration et la production d’hydrocarbures et le développement d’une «exploitation minière». durable », deux secteurs que le Fonds considère également essentiels pour l’Argentine afin de générer les dollars nécessaires pour restituer le crédit accordé par l’agence, au-delà de ce qui est pris aux créanciers privés.

Les délais sont accélérés pour renégocier la dette et Alberto Fernández a parlé de parvenir à une «solution ordonnée»