Ashley «Minnie» Ross, actrice de la réalité, décède dans un accident de voiture

Les autorités ont confirmé la mort subite de l’actrice de télévision Ashley «Minnie» Ross. L’actrice Ashley «Minnie» Ross a été victime d’un accident de la circulation à Atlanta, en Géorgie. La femme a obtenu une reconnaissance publique dans une émission de téléréalité sur les femmes naines qui cherchent à réussir dans le hip-hop et le rap.

Ashley «Minnie» Ross de l’émission de télé-réalité «Little Women: Atlanta» est décédée des suites d’un accident de voiture en Géorgie, a confirmé la police et son représentant mardi.

Ross, 34 ans, connue sous le nom de «Mme Minnie est décédée des suites de blessures lundi au Grady Memorial Hospital d’Atlanta, a annoncé sa publiciste Liz Dixson dans un courriel à The Association Press.

“La famille demande respectueusement la vie privée pendant son deuil en cette période difficile”, a déclaré Dixon.

L’accident s’est produit dimanche soir dans une rue du sud d’Atlanta, a rapporté la journaliste.

La star de la télé-réalité Ashley «Minnie» Ross décède dans une épave de Géorgie https://t.co/sbQFNHQSe6 pic.twitter.com/AMxyxWncBZ – Pioneer Press (@PioneerPress) 28 avril 2020

C’était une collision frontale entre une Nissan Sentra et une Ford Focus, selon le lieutenant Derrick Rogers.

Le conducteur du Nissan est entré en collision dans une courbe, a perdu le contrôle du véhicule et a traversé les voies opposées, impactant la Ford, a-t-il déclaré. Il n’a pas précisé dans quelle voiture il se trouvait Ashley «Minnie» Ross Il n’a pas fourni plus de détails, mais a indiqué que l’autre conducteur avait subi des blessures mineures.

La série Lifetime, où il a participé Ashley «Minnie» Ross, Suivez la vie d’un groupe de femmes naines essayant de réussir sur la scène hip hop et rap à Atlanta.

Little Women: Ashley ‘Minnie’ Ross d’Atlanta est décédée à 34 ans après un accident de voiture avec délit de fuite #PeopleNow pic.twitter.com/phpGp0sYEO – People (@people) 28 avril 2020

