Assange a eu secrètement deux enfants alors qu’il vivait à l’ambassade d’Équateur

Avocat sud-africainStella Morrisa révélé au journal britannique «The Mail on Sunday» queentretient une relation avec Julian Assange, fondateur de Wikileaks, depuis 2011 et le fruit de cette relation adeux enfantsqui jusqu’à présent avait été gardé secret. La raison pour laquelle il est rendu public maintenant, explique Morris, c’est parce qu’il pense qu’Assange est à un moment donnécritique de santéet vous ne le pensez pas “survit à l’infectioncoronavirus“qu’il ne cesse de se propager dans la prison de Belmarsh, où il est détenu depuis qu’il a été enlevé à l’ambassade de l’Équateur à Londres il y a un an.

Morris a rencontré Julian Assange en 2011 lorsqu’il a rejoint son équipe juridique, peu de temps avant le journaliste australien et activiste Internets’est réfugié à l’ambassade de l’Équateur en 2012d’éviter l’extradition vers la Suède pour un cas deagression sexuellequi a depuis été retiré. Assange fait également face à une demande d’extradition des États-Unis pour espionnage.

L’avocate sud-africaine révèle dans “The Mail on Sunday” qu’elle a rendu visite à Assange à l’ambassade presque tous les jours et “connaissait très bien Julian”.Le couple est tombé amoureux en 2015et s’est fiancé deux ans plus tard. De plus, le militant australien, 48 ans, avait vu les deux enfants nés par liaison vidéo et avait rendu visite à leur père à l’ambassade.

Deux enfants de trois et un an

“Gabriel, trois ans, et Max, un an,ils parlent à leur père par des appels vidéo“Morris dit, ajoutant:” Fonder une famille était une décision délibérée d’abattre ces murs autour de lui et d’imaginer une vie au-delà de cette prison. Bien qu’il semble fou à beaucoup de gens de fonder une famille dans ce contexte,pour nous c’était la chose la plus senséeà faire, garder les choses réelles. Cela m’émeut et quand Julian voit les enfants, cela lui donne beaucoup de paix, d’amour et de soutien. Ce sont des enfants très heureux. “

Assange a été arrêté le 11 avril 2019 à l’ambassade de l’Équateur et détenu pour “non-remise au tribunal” et condamné à 50 semaines de prison pour avoir violé ses conditions de libération sous caution. Le journaliste australien devait être libéré de Belmarsh en septembre dernier après avoir purgé sa peine de prison. Mais un juge a décidé qu’il devait rester en prison jusqu’à son audience d’extradition den raison de son “historique des fuites”.

