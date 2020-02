Astrid Gil-Casares, du personnage au romancier | personnes

Astrid Gil-Casares est le nom et le prénom d’une femme reconnaissante, généreuse et libre, qui a pris les rênes de sa vie sans crainte, qui est passée du statut de haute société à celle de scénariste et qui s’est aventurée dans son premier roman: “Personne ne me l’a dit.”

Il est conscient de la morbidité que ce roman suscite, “ce serait me tromper et les autres, c’est ma circonstance”, a-t-il expliqué mardi dans une interview à Efe Astrid Gil-Casares, qui comme toute personne a un passé, était mariée depuis dix ans avec Rafael del Pino, président du groupe Ferrovial, la troisième fortune de l’Espagne en 2019, selon Forbes.