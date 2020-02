Astrologie, cartes de tarot et psychothérapie

Des vagues de folie déferlent aux États-Unis, alors que les gens troublés par la réalité cherchent du réconfort dans des bêtises pseudoscientifiques. C’est, en tout cas, comment un sceptique à l’esprit scientifique pourrait répondre à une vague de couverture médiatique de personnes se tournant vers l’astrologie, les cartes de tarot et les lectures psychiques comme alternatives ou suppléments à la psychothérapie conventionnelle.

«Les gens mettent leur confiance – et leur argent – dans ces pratiques, qu’ils considèrent comme des voies vers l’illumination», rapporte Sanam Yar dans le New York Times. Ceux qui favorisent ces alternatives ont tendance à être jeunes, femmes et riches, note Yar.

Certains psychothérapeutes intègrent ces pratiques non conventionnelles dans leur thérapie, ou en tout cas ne découragent pas les patients de les poursuivre. “Je ne l’enseigne pas, mais je ne dis pas que vous ne pouvez pas apporter cela dans la pièce”, a déclaré à Yar la psychologue californienne Charlynn Ruan. “Ce serait impuissant et arrogant.”

Nicolle Osequeda, une thérapeute basée à Chicago, a déclaré qu’elle «soutient l’utilisation de toutes les méthodes sûres que ses patients trouvent utiles». Le psychologue new-yorkais Jonathan Kaplan a déclaré que “si quelqu’un poursuit une thérapie fondée sur des preuves psychologiques tout en méditant avec des cristaux alors que Mercure est en rétrograde, je suis d’accord avec ça.” L’American Psychological Association privilégie les thérapies «fondées sur des preuves», note Yar, mais n’a pas de politique officielle sur les traitements alternatifs.

Dans The New Yorker, la journaliste Christine Smallwood rapporte que l’intérêt pour l’astrologie est en plein essor, en particulier chez les milléniaux. «Le changement a commencé avec l’avènement de l’ordinateur personnel, s’est accéléré avec Internet et a atteint de nouvelles vitesses grâce aux médias sociaux», écrit Smallwood. L’effondrement financier de 2008 et l’élection de Donald Trump pourraient également avoir contribué à cette tendance.

«En temps de crise, on dit souvent que les gens recherchent quelque chose en quoi croire», dit Smallwood. Elle ajoute que «contrairement à la thérapie, où un client peut passer des mois, voire des années à découvrir les racines d’un symptôme, l’astrologie promet d’obtenir des réponses plus rapidement.» Un sondage de 2017 a révélé que 30% des Américains croient en l’astrologie, mais le nombre de personnes ayant au moins un intérêt occasionnel pourrait être beaucoup plus élevé.

«Dans sa pénétration dans notre lexique commun», commente Smallwood, «l’astrologie ressemble un peu à la psychanalyse. Au milieu du siècle, vous avez peut-être entendu parler d’id, d’ego ou de surmoi lors d’une fête; maintenant, il est courant d’entendre quelqu’un s’expliquer par le soleil, la lune et les signes montants. “

Dans Cosmopolitan, l’écrivain Gina Tomaine explique pourquoi, lorsqu’elle se sentait «en désordre», elle a consulté un travailleur social qui faisait des lectures de tarot. Les cartes de tarot «ont toujours eu des racines profondes dans les applications psychologiques», explique Tomaine. «Le psychanalyste Carl Jung a expliqué que les cartes étaient un moyen facile de représenter les« archétypes de l’humanité »- ou des traits universels comme la force, l’ambition et la passion – en psychologie, ce qui en fait des outils idéaux pour la thérapie et la santé mentale.»

Les sceptiques sont sûrement consternés par l’attitude d’acceptation des patients et des psychothérapeutes envers la pseudoscience. Mais ils doivent se rappeler que de nombreux éminents scientifiques de l’esprit ont été assez tolérants envers les pratiques occultes. L’un est Carl Jung susmentionné. Un autre est Jerome Frank, professeur de psychiatrie à Johns Hopkins et pionnier de la recherche sur les effets de la psychothérapie.

Les recherches de Frank l’ont convaincu que le cadre théorique spécifique d’une thérapie donnée a peu à voir avec son efficacité. Le facteur le plus important est la capacité du thérapeute à induire l’effet placebo, en convaincant les patients qu’ils s’amélioreront. De nombreux patients répondent aux thérapeutes et aux thérapies ayant un statut scientifique, a noté Frank, mais d’autres pourraient préférer un guérisseur, un sorcier ou un chaman à un psychiatre formé à Harvard. Frank a expliqué cette perspective dans son livre influent de 1961 Persuasion and Healing: A Comparative Study of Psychotherapy.

Au cours du dernier demi-siècle, les chercheurs ont produit d’innombrables découvertes sur le cerveau, l’esprit et la maladie mentale. Et les psychologues et les psychiatres ont introduit de nombreux traitements prétendument nouveaux et améliorés pour la détresse mentale, notamment la thérapie cognitivo-comportementale et les antidépresseurs tels que les ISRS. Mais la recherche suggère que ces traitements ostensiblement scientifiques gagnent encore la plupart de leur efficacité grâce à l’effet placebo.

Dans une étude massive de 2002 sur les psychothérapies, y compris la thérapie cognitivo-comportementale, une sarcelle menée par le psychologue Lester Luborsky a constaté que toutes sont à peu près aussi efficaces les unes que les autres. Les études favorisant une thérapie particulière, a affirmé Luborsky, ont tendance à montrer un «effet d’allégeance», un parti pris antérieur des chercheurs envers cette thérapie.

D’autres analyses suggèrent que les médicaments contre la maladie mentale, bien qu’ils profitent à certaines personnes à court terme, pourraient finir par blesser plus de personnes qu’elles n’en aident. Thomas Insel, ancien directeur de l’Institut national de la santé mentale, a déclaré récemment: “Je ne pense pas que nous ayons bougé l’aiguille pour réduire le suicide, réduire les hospitalisations, améliorer le rétablissement des dizaines de millions de personnes atteintes de maladie mentale.”

La recherche sur le cerveau et l’esprit, j’ai soutenu sur ce blog et ailleurs, n’a pas encore produit de théories et de traitements vraiment convaincants sur la maladie mentale. Comme le soutient un essai récent dans une revue psychiatrique britannique, «il n’est toujours pas possible de citer une seule neuroscience ou découverte génétique qui a été utile au psychiatre en exercice pour gérer [mental] malgré des tentatives de suggérer le contraire. »

Cet échec explique pourquoi les gens se tournent encore vers la psychanalyse freudienne, bien qu’il ne résiste pas à l’examen scientifique et à une thérapie mentale encore plus ancienne, le bouddhisme. Et cela explique pourquoi de nombreuses personnes en détresse se tournent vers l’astrologie, les cartes de tarot et d’autres méthodes pseudoscientifiques. Puissent-ils trouver le réconfort qu’ils recherchent.

