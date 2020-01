Ateliers sportifs, festivités colorées et programme anti-pluie: 22 000 garçons profitent des colonies d’été dans la ville de Buenos Aires

Alors que le groupe de “mojarritas” (soi-disant les garçons qui viennent de commencer à nager) essaie de faire le fer à l’aide d’une flotte-flotte dans le secteur inférieur de la piscine, et le groupe de ” Les dauphins »(qui ont quelques connaissances) improvisent quelques coups en suivant les instructions de l’enseignant, le groupe des« requins »(les plus avancés) cloue et fait longtemps dans la partie la plus profonde.

Autour des piscines, l’activité sportive est également intense et des centaines de colons sont observés pratiquant des disciplines peu connues qui suscitent leur enthousiasme et leur intérêt. Les filles sont encouragées à beach handball, les enfants de tennis de football et il y a des équipes mixtes de Beach-volley

A quelques mètres de ces cours et à l’ombre des arbres, la cumbia résonne à plein volume. Dans ce secteur, ils dansent et jouent environ 230 garçons avec des capacités différentes, qui participent également à la colonie de Sarmiento Park. Cette initiative, qui est également menée dans d’autres parcs de la ville (Patricios, Chacabuco, Ramsay et Avellaneda), Il s’adresse aux personnes des deux sexes de tous âges qui ont un handicap moteur, sensoriel et / ou mental.

L’intégration sociale est l’un des piliers fondamentaux des colonies du gouvernement de Buenos Aires, qui cette année, il a environ 22 mille inscrits distribué dans 14 parcs et centres sportifs. À tel point que, dans ce parc situé dans le quartier de Saavedra, 5 colonies fonctionnent simultanément: la traditionnelle, pour les garçons du quartier appelés «Caminantes» et 3 autres composés d’enfants qui fréquentent différentes salles à manger et ONG. “C’est pour que pendant l’été les enfants des quartiers vulnérables aient un espace pour continuer le programme de confinement qu’ils ont développé au cours de l’année”, a-t-il expliqué à Infobae Mariao Mailhe, coordinatrice des colonies de Buenos Aires.

Tout au long du mois de janvier, les garçons les attendent à partir de 9h avec le petit déjeuner tandis que les professeurs leur disent quelles sont les activités prévues pour la journée. Pour la première semaine, par exemple, des jeux d’intégration ont été conçus car la plupart des garçons ne se connaissent pas.

L’idée est qu’en plus de pratiquer des sports traditionnels (comme le football, le volley-ball, le basket-ball et le hockey, entre autres), les enfants ont une approche des autres pas si bien connue (comme le badminton, le kayak, le sumo ou l’escrime) et Apprenez votre technique petit à petit. À midi, ils partagent un déjeuner, où les menus pour les diabétiques, les coeliaques ou les programmes nutritionnels spéciaux sont pris en compte. Tout le monde a sa piscine de 90 minutes par jour. C’est 45 minutes le matin avec des cours de natation et 45 minutes l’après-midi avec des jeux de groupe ou de la natation gratuite. Et enfin la collation.

Le travail qui se fait depuis les colonies avec les fédérations sportives est très complet. «Contrairement aux cliniques, qui ne durent qu’une journée, nous mettons en place des ateliers hebdomadaires dans différents centres sportifs. Et la nouveauté est que l’atelier se poursuivra toute l’année dans le parc. Nous avons jumelé l’activité de la colonie avec ce qu’est le centre sportif. De là naîtra la détection de talents et la réalisation de tournois dans chacune des 17 disciplines que nous proposons », a expliqué le coordinateur des colonies.

L’un des points en faveur est que l’activité de la colonie n’est pas suspendue en raison de conditions météorologiques défavorables, alors ils ont conçu un «programme anti pluie» à l’intérieur des gymnases couverts avec tables de jeux et intégration, danses, recueils de chansons et chorégraphies.

En plus de promouvoir les sports, les loisirs sont un autre pilier du programme. Pour ce faire, les enseignants réaliseront dans les prochains jours “Fête de présentation”, où chaque groupe affichera le drapeau qui les identifie en tant que groupe; qui a été fait par eux-mêmes avec les matériaux fournis dans les parcs. Ensuite, le “Célébration des rois », où les professeurs se déguisent et distribuent des bonbons. Le «milieu du mois» suivrafête de l’eau ”, où ils louent des structures gonflables de différentes tailles; et enfin le “Fête de clôture”, où les membres de la famille sont invités à profiter de la journée.

“La colonie est l’un des programmes les plus importants que nous ayons dans la ville, où nous concentrons le travail des différents secteurs du gouvernement pour donner aux enfants ce qui est nécessaire pour leur bien-être et leur avenir”, a expliqué le chef adjoint du gouvernement de Buenos Aires, Diego Santilli, lors de sa visite du parc Sarmiento et de sa participation au lancement de la nouvelle saison. En outre, il a expliqué que “le programme comprend bien plus que du jeu et du plaisir, comprend de la formation, de l’initiation sportive et même des campagnes de vaccination”.

L’incorporation de vaccinations pour respecter le calendrier de vaccination qui correspond aux enfants de 4 à 12 ans empêche les parents et les mères de se rendre dans les hôpitaux ou les centres de soins primaires pour se conformer à ce calendrier de santé. «Nous avons des jours spécifiques assignés dans chaque parc et centre sportif, du 6 janvier de 14h à 16h.», Ont-ils dit.

Selon les données traitées par le gouvernement de Buenos Aires, pour la saison 2020, il y avait une plus grande demande et trois jours après l’ouverture des inscriptions, en octobre 2019, il n’y avait plus de place. Et alors qu’ils admettent qu’ils travaillent à augmenter les quotas, cette année, il y a plus d’enfants sur la liste d’attente. «Nous parlons entre 300 et 600 garçons qui attendent dans chaque parc. Par conséquent, celui qui manque plus de 3 jours consécutifs sans préavis perd le poste vacant et se voit attribuer la place de celui sur la liste d’attente. Il y a une très forte demande », ont-ils expliqué du Sous-Secrétariat aux sports.

Une fois le calendrier de la colonie terminé (de 9 h à 16 h), les résidents peuvent également utiliser les piscines du lundi au vendredi de 17 à 20 et le week-end de 10 à 20 en janvier. À la fin de la colonie, le 31 janvier, les piscines fonctionneront du lundi au dimanche de 10 à 20 heures.