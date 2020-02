Ateliers tourne le jeu sur Huracán à Cordoue

Ateliers de Cordoue intenta continue de se battre pour le classement des coupes internationales l’an prochain: recevez un Ouragan en pleine ébullition sportive, à la fin de la date 21 de la Super League.

Le match se joue au stade Mario Alberto Kempes de la capitale de Cordoue, avec arbitrage de Facundo Tello et télévision de TNT Sports Premium.

Le Globe a surpris son adversaire à 6 minutes, quand à la sortie d’un corner le jeune Sebastian Ramírez a mis le pied pour dévier le centre et a réussi à ouvrir le tableau des scores. Le T a tenu la fouille, mais a ressenti le coup, qui lui a permis, quelle que soit la balle, de gérer le match à visiter. Mais peu à peu, la poussée a commencé à porter ses fruits pour ceux dirigés par le chef Médine. Et ils ont commencé à donner du travail au gardien Pellegrino.

Deux fois Valoyes, les Bustos changeants et Fragapane étaient proches. Il a fini par être un défenseur, Facundo Medina, qui a signé 1-1 à 41 ′, après un ballon tranquille. Et à 45 ans, la fête a récompensé l’intention du propriétaire. Fragapane, favorisé par un rebond, était main dans la main et défini ci-dessous pour permettre au T de quitter le vestiaire en avantage.

Au début de la deuxième partie, à 3 ′, les Ateliers ont prolongé l’avantage grâce à un recul fulminant. Navarro a échoué, Parede a récupéré et a permis à Bustos, qui a gambeteó l’archer et défini avec l’arc vide: 3-1.

Le T a réussi à freiner sa séquence négative le week-end dernier, après avoir battu à domicile San Lorenzo, qui a rendu l’illusion de se battre pour le classement à Coupes internationales en 2021.

Avec 28 points, Ateliers il est dans poste 13 de la table et dans l’équipe de départ n’a pas suspendu Guido Herrera et Jonathan Menéndez, en plus des blessés Enzo Díaz

Le scénario est très différent pour le Globe, qui n’a pas gagné il y a dix dates (sept défaites et trois nuls) et qui vient d’être éliminé du Coupe d’Amérique du Sud en milieu de semaine contre Athlétisme national de Colombie.

La chute pour 0 à 2 face à Aldosivi en tant que local, il a explosé les fans en feu, qui ont même critiqué l’entraîneur Israël Damonte, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines.

Avec 16 points, juste en dessous Godoy Cruz de Mendoza (12), et même si la descente devrait être une catastrophe cette saison, la prochaine sera pratiquement une utopie si elle ne commence pas à ajouter des unités.

Ateliers de Cordoue: Mauricio Caranta; Leonardo Godoy, Rafael Pérez, Facundo Medina et Nahuel Tenaglia; Andrés Cubas, José Mauri et Franco Fragapane; Diego Valoyes, Guilherme Parede et Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina.

Ouragan: Fernando Pellegrino; Nicolás Romat, Ezequiel Navarro, Saúl Salcedo, Lucas Merolla et Araujo; Mauro Bogado, Joaquín Arzura et Bareiro; Ramirez; et Nicolás Cordero. DT: Israël Damonte.

Stade: Mario Alberto Kempes.