Atento Boca: la mère d’Edinson Cavani a dit où elle aimerait jouer son fils

Edinson Cavani transite au cours des derniers mois du contrat avec le Paris Saint-Germain. Au milieu de cette année, l’Uruguayen il gardera le laissez-passer en sa possession et à partir de là, vous pouvez négocier avec n’importe quelle équipe.

Son désir de retourner en Amérique du Sud, en particulier dans son pays d’origine, a été la première chose qui a fui. Aussi l’envie de jouer dans La bouche, un club dont son coéquipier Leandro Paredes a beaucoup parlé, un footballeur issu de l’académie des jeunes de Xeneize. Aussi Manteca Martínez, ancien attaquant uruguayen de Boca.

«Connaissant Román et la distance jusqu’à Forlán, j’espère que l’arrivée de Cavani est très proche. Il a une grande capacité et nous donnerait une grande main. Je pense qu’il veut venir à Boca », il a dit Motif Bermudez, membre du baby-foot commandé par Juan Román Riquelme dans le Xeneize.

Cependant, dans les derniers jours Jorge Amor Ameal a baissé son pouce et a assuré que le club ne pouvait pas embaucher Cavani, en raison de son coût élevé. À cela a été ajouté que l’ami de l’attaquant du PSG, Cebolla Rodríguez a assuré qu’Edinson prévoit de retourner en Uruguay pour jouer à Peñarol.

Jeudi, un nouveau chapitre de l’histoire sur l’avenir d’Edinson Cavani a été ajouté. C’est à cause de la déclaration de sa mère révélant où il aimerait jouer son fils. Heureusement, aujourd’hui, de nombreux clubs sont intéressés à le signer, mais il ne sait toujours pas où il jouera. Il lui reste trois mois à Paris et il faut bien réfléchir. Pour le moment, il n’a pas l’intention de retourner en Uruguay, il envisage de continuer en Europe et aimerait aller en Espagne », a déclaré Berta Gómez, en dialogue avec Ovación d’Uruguay. De cette façon, son arrivée à Boca est pratiquement exclue, car il a déjà un plan B.

Edinson Cavani est déjà près de signer pour le football espagnol, plus précisément l’Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone. Sur le dernier marché de laissez-passer, l’Uruguayen était proche de rejoindre le Colchonero, mais le différence économique et absence de prédisposition du PSG ils ont fini par faire tomber l’opération. Cette situation Cela a généré un conflit entre le président de l’Atlético et la mère de Cavani.

“Je trouve cela dommage et je ne veux signaler personne, mais je trouve dommage la situation de certains joueurs avec leurs représentants et les membres de leur famille. Le sujet n’a pas été gonflé, il a été surfilé et nous ne sommes pas ici pour nous faire voler et faire quelque chose d’étrange pour nous », Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a souligné.

Berta Gómez, la mère de Cavani, a répondu très durement. “Nous ne comprenions pas pourquoi le président a dit un tel outrage. C’était déplacé. Cela nous a fait beaucoup de mal, car il est absolument faux que Walter (frère et agent d’Edinson) ait demandé un cousin signataire. Cet homme, ce qu’il aurait dû faire, c’est dire à son Fans pourquoi Cavani n’est vraiment pas allé à l’Atlético, et c’est parce que, premièrement, le PSG n’a pas voulu le laisser sortir, et deuxièmement, l’Atlético n’a jamais obtenu ce que le PSG demandait quand il a ensuite envisagé de négocier. “

«Mon fils a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aller à l’Atlético. Il a insisté sans jouer au PSG pour le laisser sortir et a ensuite transmis à son frère qu’il était disposé à baisser son salaire pour faciliter son embauche à l’Atlético. Il voulait jouer avec Cholo et il le montrait à tout moment », a ajouté la mère de Cavani, qui devra maintenant reconstruire la relation afin qu’une fois l’arrivée de son fils au matelas finalisée.

Il a poursuivi: “Edinson ne voulait pas que l’argent soit un problème, car si c’était pour de l’argent, il serait allé à Manchester United, Chelsea ou Inter Miami (le club de David Beckham), qui lui a fait une offre importante. N’oubliez pas que mon fils a une carrière impeccable, c’est un professionnel droit et que la pression qu’il a exercée sur le PSG en ne jouant pas pour quitter l’Atlético est une tache sur sa carrière. ”

Pendant ce temps, il a dit ce qui devait arriver pour que son fils joue pour l’Atlético.“Ce n’est pas impossible, mais le président de l’Atlético doit demander pardon. Nous ne sommes pas méchants et tout peut être arrangé s’il rétracte ce qu’il a dit. Mon fils va avoir des offres, c’est indubitable, car il est un avoué, comme il l’a montré dans toutes ces années, mais il pense toujours pouvoir aller à l’Atlético parce qu’il aimerait jouer sous Cholo. “