Atlanta se prépare à un éventuel déménagement

Les citoyens d’Atlanta se préparent à une éventuelle quarantaine COVID-19. Les citoyens se fournissent ce qui est nécessaire pour rester chez eux. Après avoir confirmé le premier cas de décès par coronavirus dans l’état, un sentiment de désespoir s’est créé dans la population, se mobilisant dans toute la ville à la recherche de nourriture de base.

Avec la fermeture de plusieurs districts scolaires de la ville d’Atlanta, de nombreux citoyens s’approvisionnent en nourriture pour mettre leur maison en quarantaine à titre préventif contre le coronavirus.

La chaîne de supermarchés Farmers Markets, qui a une forte concentration de Latinos grâce aux produits qu’ils y trouvent, a pris des mesures préventives pour ses employés et son grand public.

Dans le cas de leurs collaborateurs, ils exercent leurs activités avec des gants jetables et pour leurs clients, ils ont placé des serviettes désinfectées ainsi que des désinfectants pour les mains à l’entrée de leurs établissements.

Depuis hier, après avoir confirmé le premier cas de décès par coronavirus dans l’état, un sentiment de désespoir s’est créé dans la population, se mobilisant dans toute la ville à la recherche de nourriture de base.

“Les choses deviennent très difficiles, ils ont déjà confirmé la première mort du coronavirus ici en Géorgie, les écoles ferment, mes enfants ne retournent pas à l’école jusqu’à nouvel ordre, et si vous regardez ici dans ce supermarché il n’y a pas d’eau, le mieux est acheter de la nourriture pendant au moins 15 jours et ne pas avoir à quitter la maison “, a déclaré María Bueno.

De même, les lignes du supermarché se sont étendues dans toutes ses allées, ce qui rend impossible pour les autres clients d’accéder aux rayons alimentaires dont ils ont besoin pour acheter. Alors que l’eau, qui est l’un des éléments essentiels de la maison, s’épuise dans divers établissements de la ville.

“Nous sommes tous désespérés, c’est la panique, nous ne pouvons que nous accrocher à Dieu, être au courant de l’actualité et essayer de sortir le moins possible vers des endroits où il y a beaucoup de monde”, a expliqué Lucrecia Bencosme.

Le président Donald Trump devrait se rendre dans le pays dans les prochaines heures pour déclarer une urgence nationale en raison de la pandémie de coronavirus.

