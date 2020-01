Atlanta United annonce l’arrivée du défenseur Edgar Castillo

17 janvier (.) – Atlanta United a annoncé vendredi l’embauche du défenseur américain d’origine mexicaine Edgar Castillo, qui prolongera sa carrière en MLS après son passage à Colorado Rapids et New England Revolution.

Castillo, 33 ans, a commencé sa carrière professionnelle à Santos Laguna en 2005 et a également joué en Amérique, Tigres, San Luis, Puebla, Tijuana, Atlas et Monterrey. En son temps dans le football mexicain, il a remporté la ligue locale avec Santos Laguna et Tijuana, et la Coupe du Mexique avec Monterrey.

De plus, il a été champion de la Concacaf Gold Cup en 2013 avec l’équipe des États-Unis.

“Il y a peu de joueurs américains qui ont eu autant de succès au Mexique qu’Edgar, donc cela nous rend très heureux de rejoindre notre équipe”, a déclaré le vice-président d’Atlanta, Carlos Bocanegra.

(Écrit par Javier Leira, édité par Carlos Calvo Pacheco)