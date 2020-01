Atlanta United annonce le départ de l’Argentin González Pirez à Xolos de Tijuana, embauche Meza

10 janvier (.) – Atlanta United a officiellement annoncé vendredi le transfert du défenseur argentin Leandro González Pirez à Tijuana de la ligue mexicaine, d’où il a rejoint Fernando Meza.

González Pirez est arrivé à Atlanta au début de 2017 en provenance des étudiants de La Plata de son pays, et au cours de ses trois saisons dans l’équipe, il a ajouté 95 matchs, dans lesquels il a marqué trois buts.

“Nous apprécions ce que Leandro a apporté au club au cours des trois dernières années et nous lui souhaitons bonne chance dans son avenir”, a déclaré le vice-président d’Atlanta United, Carlos Bocanegra, à propos du joueur de 27 ans.

Peu de temps après, il a informé l’arrivée du défenseur argentin Meza, 29 ans, qui arrive dans l’équipe MLS de la Necaxa de México où il a joué en 2016 et 2019.

“Fernando est un centre sportif qui renforcera notre défense”, a déclaré Bocanegra. “Il apporte plus d’une décennie d’expérience en jouant au premier niveau en Argentine, au Chili et au Mexique.”

En plus de Necaxa, Meza a joué pour les clubs argentins San Lorenzo de Almagro et Olimpo de Bahía Blanca, en plus des Chiliens Colo-Colo, San Marcos de Arica et Palestino.

Le club MLS n’a pas divulgué les détails financiers des transferts.

(Écrit par Javier Leira, édité par Carlos Calvo Pacheco)