Atrocités sous Kim Jong-un : Endoctrinement, goulags et exécutions sommaires

Avec la rencontre du président Trump et de Kim Jong-un de Corée du Nord mardi à Singapour, les groupes de défense des droits de l’homme attendent de M. Trump qu’il évoque les crimes contre l’humanité généralisés de la Corée du Nord.

M. Kim règne avec une extrême brutalité, faisant de sa nation l’une des pires violations des droits de l’homme dans le monde.

En Corée du Nord, ces crimes “entraînent l’extermination, le meurtre, la réduction en esclavage, la torture, l’emprisonnement, le viol, les avortements forcés et autres violences sexuelles, la persécution pour des motifs politiques, religieux, raciaux et sexistes, le transfert forcé de populations, la disparition forcée de personnes et l’acte inhumain consistant à provoquer sciemment une famine prolongée”, conclut un rapport des Nations unies de 2014 qui examine la Corée du Nord.

Voici quelques-unes des atrocités qui se sont produites là-bas.

Un réseau de goulags dans les prisons

De nombreux Nord-Coréens vivent dans la peur. C’est un dessein, et il est renforcé par l’État policier impitoyable du pays.

Les personnes accusées de crimes politiques sont arrêtées et condamnées à des camps de prisonniers sans procès, tandis que leurs familles sont souvent tenues dans l’ignorance de leurs déplacements. Selon le rapport des Nations unies, jusqu’à 120 000 détenus se trouvaient dans les quatre principales prisons politiques du pays en 2014 et étaient soumis à des conditions horribles.

Les prisonniers sont affamés, forcés à travailler, torturés et violés. Les droits reproductifs sont bafoués par les avortements forcés et l’infanticide. Certains sont exécutés – parfois en public. Des centaines de milliers de prisonniers politiques sont morts dans les camps au cours des 50 dernières années, selon le rapport des Nations unies.

En plus des camps politiques, la Corée du Nord gère également des prisons pour les personnes accusées de crimes ordinaires. Certaines prisons sont des camps de travail de courte durée. D’autres détiennent des prisonniers qui sont confrontés à la torture, à la famine et à d’autres souffrances à long terme.

Les ennemis de M. Kim, et sa famille, ont été exécutés

Depuis que M. Kim a pris le pouvoir en 2011, succédant à son père, Kim Jong-il, il a consolidé son pouvoir par des exécutions. Au cours de ses six premières années à la tête du pays, il a ordonné l’exécution d’au moins 340 personnes, selon l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale, un groupe de réflexion du Service national de renseignement.

En 2016, Kim Yong-jin, le vice-premier ministre chargé de l’éducation, a été tué devant un peloton d’exécution après avoir fait preuve d’une “posture irrespectueuse” lors d’une réunion. Hyon Yong-chol, un général des forces armées, s’est endormi lors d’une réunion. Il a été exécuté avec un canon anti-aérien.

La famille n’est pas non plus exclue. Un des oncles de M. Kim, Jang Song-thaek, a été reconnu coupable de trahison. Il a ensuite été exécuté avec des mitrailleuses anti-aériennes, et son corps a été incinéré avec des lance-flammes.

Kim Jong-nam, le frère éloigné du leader nord-coréen, a été tué l’année dernière de manière très publique : près d’un comptoir d’enregistrement à l’aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie. Deux femmes ont été vues sur les caméras de sécurité s’approchant de lui et lui frottant une substance sur le visage – un agent de guerre chimique connu sous le nom de VX, dont les États-Unis ont déterminé par la suite qu’il s’agissait d’une substance.

Kim Jong-nam est mort en quelques minutes. Les femmes ont été arrêtées, mais les États-Unis ont déclaré que les preuves montraient que la Corée du Nord était responsable de l’attaque.

Une machine d’endoctrinement globale

Souvent, les premières violations des droits de l’homme que les Occidentaux attribuent à la Corée du Nord, en plus d’empêcher les Nord-Coréens de quitter le pays, sont les longueurs qu’elle met à endoctriner ses citoyens.

Selon le rapport des Nations unies, qui a été préparé par sa commission d’enquête et qui compte plus de 300 pages, la Corée du Nord “exploite une machine d’endoctrinement globale qui prend racine dès l’enfance pour propager un culte officiel de la personnalité et pour fabriquer une obéissance absolue” à M. Kim.

La pensée indépendante est développée et la propagande glorifiant l’État est abondante, selon le rapport, tout comme la propagande visant à “inciter à la haine nationaliste envers des ennemis officiels” comme le Japon et les États-Unis.

Le christianisme est considéré comme une “menace sérieuse”.

La Corée du Nord considère que la propagation de la plupart des religions est dangereuse, mais le christianisme est considéré comme une “menace particulièrement grave” car il “fournit une plate-forme pour l’organisation et l’interaction sociales et politiques en dehors du domaine de l’État”, selon le rapport des Nations unies.

Les chrétiens se voient interdire de pratiquer leur religion et ceux qui sont pris à le faire sont “soumis à de sévères sanctions”, selon le rapport. Les dirigeants nord-coréens confondent également les chrétiens avec ceux qui sont détenus dans des camps de prisonniers, ceux qui tentent de fuir et “d’autres considérés comme introduisant des influences subversives”, selon le rapport.

Dans des interviews accordées au New York Times en 2012, quatre Nord-Coréens ont déclaré avoir été avertis que le goulag attendait ceux qui s’adressaient aux journalistes ou aux missionnaires chrétiens. “Si le gouvernement découvre que je lis la Bible, je suis morte”, a déclaré une femme.

Dans sa World Watch List 2018, le groupe chrétien Open Doors a classé la Corée du Nord comme la pire nation du monde pour les chrétiens. Dans une déclaration faite la semaine dernière, le groupe a appelé les chrétiens à participer à 24 heures de prière et de jeûne le lundi avant la rencontre entre M. Trump et M. Kim.

La “famine délibérée”, un jeu de pouvoir

On estime que deux à trois millions de personnes sont mortes au cours d’une famine prolongée en Corée du Nord dans les années 1990, a rapporté le New York Times en 1999, à peu près au moment où le pays commençait à se redresser.

A l’époque, la Corée du Nord utilisait la nourriture comme un outil pour imposer sa loyauté politique, en priorisant sa distribution en fonction de qui était le plus utile au système politique de la nation, selon le rapport des Nations Unies.

Plus récemment, la population carcérale dans les camps de prisonniers politiques de Corée du Nord a été éliminée par une “famine délibérée”, selon le rapport, ajoutant que les suspects sont également affamés “pour augmenter la pression sur eux afin qu’ils avouent et incriminent d’autres personnes”.

Lorsque le rapport de 2014 a été réalisé, il a constaté que la faim et la malnutrition étaient encore des problèmes répandus dans la population en général, et que l’on continuait de signaler des décès dus à la famine.

Cela a incité la commission des Nations unies à s’inquiéter de la possibilité d’une nouvelle famine massive. “Les lois et les politiques qui violent le droit à une alimentation adéquate et à ne pas souffrir de la faim restent en place”, indique le rapport.