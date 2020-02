Attaque brutale contre un rugbier: la victime a laissé entendre qu’il y avait eu cruauté à la suite du crime de Fernando Báez Sosa

Malgré l’agitation qui demeure dans la société depuis le crime de Fernando Báez Sosa, les attaques à patota se poursuivent. Cette fois, un jeune homme a été brutalement battu par 15 hommes qui l’ont laissé inconscient. La victime a laissé entendre que dans le cas de Villa Gesell, il y avait une cruauté envers lui parce qu’il était un rugbier.

L’incident s’est produit dans la ville de Buenos Aires Don Torcuato. Selon l’histoire de Milo, le jeune homme a attaqué, une discussion a éclaté lors d’une fête après qu’un groupe d’hommes a harcelé l’un de ses amis. Lors d’un dialogue avec C5N, il a déclaré: «Nous dansions avec mon amie, et tout à coup trois garçons qui étaient derrière elle l’ont caressée. Je me suis fatigué de ce qui se passait lors des fêtes, ils m’ont encouragé à me battre et j’ai réagi “, a-t-il ajouté après avoir défendu la jeune femme, la sécurité du lieu les a jetés.

Le groupe avec lequel j’étais à la fête s’est dispersé: un ami est parti avec la fille harcelée et un autre ami, et Milo a été laissé seul. “Je marchais dans la rue à la recherche de mes amis qui les avaient perdus de vue et il y avait un grand groupe de 15 garçons”, parmi lesquels se trouvaient les trois avec qui j’ai discuté dans le bowling.

«Ils m’ont vu seul là-bas et en ont profité; Je voulais me défendre et courir, mais ils ont attrapé mon sac à dos et m’ont jeté par terre. Je ne me souviens de rien d’autre “, a déclaré le jeune homme qui a été brutalement agressé, même avec une brique avec laquelle il a réussi à se défendre – sans succès. “Les plus grandes conséquences ont été dans la tête, ils m’ont laissé deux coupures”, a-t-il expliqué après 24 heures d’observation.

Milo a dit qu’il était venu pour entendre qu’il avait été crié “rugbier”. “J’ai un ballon de rugby tatoué sur mon cou, alors ils l’ont réalisé.” Pour la victime, “depuis que ce problème s’est produit avec Fernando, de nombreux groupes de garçons voient un rugbier et veulent le frapper”, a-t-il déclaré en référence au meurtre brutal de Báez Sosa, battu à mort par une botte de rugby. “Il est arrivé à un partenaire que cinq hommes couraient en voulant le frapper”, a-t-il ajouté.

Les coups reçus par les 15 garçons ont laissé inconscient le jeune homme qui a été aidé par une voiture qui a traversé l’endroit et a dénoncé ce qui s’est passé. “Je me suis réveillé dans une ambulance puis à l’hôpital”, reconstruit l’expérience.

Bien que la police se soit approchée des lieux, les assaillants n’ont pas été reconnus jusqu’à présent. La famille de Milo a déposé plainte auprès du parquet.