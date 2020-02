Attaque de Veracruz mort sur une base des forces civiles

Attaque lancée par un groupe d’élite du ministère de la Sécurité publique à Veracruz Le premier rapport fait état d’un bilan de trois présumés criminels morts Les événements se sont produits tôt samedi matin dans une zone montagneuse éloignée de la ville

Un groupe armé mène une attaque contre la base de la Force civile, à Huatusco, le groupe d’élite du ministère de la Sécurité publique, dans la zone montagneuse centrale de Veracruz. Par la suite, une deuxième fusillade dans la même zone fait trois morts présumés (deux hommes et une femme, selon les informations fournies par El Universal).

Aux petites heures de samedi, le siège de ladite société dans la municipalité de Huatusco a reçu une intense fusillade. Selon les rapports de la police, ils ont été agressés avec 50 à 70 détonations et à l’endroit ont été trouvés des casquettes percutantes apparemment de calibre .223 et .9 mm.

Après l’attaque, la société de Veracruz a signalé qu’il n’y avait eu que des dégâts matériels aux installations et à l’unité FC-2473, ils ont également laissé une carafe bleue avec de l’essence avec laquelle ils ont essayé de brûler l’unité, en plus des trois morts.

Les citoyens ont enregistré des vidéos de ce qui s’est passé dans le prolongement de l’avenue 3, la capitale municipale et les ont téléchargées sur les réseaux sociaux, comme on peut le voir sur certains comptes Twitter tels que Oliva Radio News et les informations ont été publiées sur d’autres portails Internet. comme l’Universel.

Après que les éléments effilochés de diverses sociétés d’État et fédérales ont mis en œuvre une opération dans la région et quelques heures plus tard, il y a eu une nouvelle confrontation dans la communauté de Chavaxtla entre des éléments de la Force civile et un commandement armé.

Au cours de l’attaque, trois criminels présumés ont été tués, deux hommes et une femme. Des agents d’autres sociétés se sont rendus à la piscine et ont gardé la zone de Huatusco et ont commencé les enquêtes correspondantes pour retrouver les auteurs présumés.

Mais la violence ne s’arrête pas dans le pays et ce matin, il a également été signalé que deux personnes avaient été abattues alors qu’elles se trouvaient à l’intérieur d’une voiture, à l’extérieur de l’hôpital Cos, dans le quartier de Roma Norte.

Les rapports de police indiquent que des sujets armés ont déclenché l’agression dans les rues de Guanajuato et Tonalá, juste en face de l’entrée d’urgence dudit hôpital, où ils ont tiré à plusieurs reprises sur la population, l’un d’eux est décédé sur les lieux, tandis que que le deuxième a été blessé, il a donc dû être transféré à l’hôpital.

Bien que le motif de l’agression soit inconnu, les personnes impliquées dans la fusillade se sont échappées sans être arrêtées par la police de la capitale.

Sur les lieux, le personnel expert a trouvé au moins sept casquettes percutées.

Mais les informations ont été diffusées rapidement via les réseaux sociaux et ont fait peur aux citoyens proches de l’endroit.

Les agents sont arrivés pour sécuriser la zone et commencer les investigations. Jusqu’à présent, le motif de l’attaque n’est pas clair et s’ajoute à celui qui s’est produit récemment à Huatusco, Veracruz, où trois morts sont signalés.

