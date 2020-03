“Attendre au Mexique” bloqué le 12 mars dans deux Etats

Le tribunal fédéral empêchera le gouvernement d’exiger des demandeurs d’asile qu’ils attendent au Mexique jusqu’à leur date d’audience devant un tribunal américain. La 9e Circuit Court of Appeals de San Francisco a déclaré qu’elle ne bloquerait que la mesure «Wait in Mexico» en Arizona et en Californie. «Attendre au Mexique» ne sera plus en vigueur à la frontière mexicaine avec la Californie et l’Arizona à compter du 12 mars.

Dans un nouveau tournant pour l’une des politiques d’immigration les plus emblématiques du président Donald Trump, «Attendez au Mexique», une cour d’appel fédérale a déclaré mercredi que la semaine prochaine, elle empêcherait le gouvernement de forcer les demandeurs d’asile d’attendre au Mexique jusqu’à la date de votre audience devant un tribunal américain, à moins que la Cour suprême n’intervienne avant.

La 9e Circuit Court of Appeals de San Francisco a déclaré qu’elle ne bloquerait que la mesure «Wait in Mexico» en Arizona et en Californie, les deux États frontaliers dans lesquels elle a compétence.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il demanderait l’intervention de la Cour suprême et a demandé que la mesure reste en vigueur jusqu’à la semaine prochaine afin que la plus haute juridiction puisse rendre un verdict. La Cour suprême a toujours statué en faveur du gouvernement en matière d’immigration et de sécurité des frontières.

Vendredi, le 9e circuit a interdit la mesure à travers la frontière sud, mais a suspendu sa propre ordonnance après que le gouvernement a averti qu’il y aurait de graves conséquences. “Attendre au Mexique” est un élément fondamental de la réponse de Trump au grand nombre de personnes qui viennent à la frontière pour demander l’asile.

Mercredi, les juges ont déclaré que la mesure “Attendre au Mexique” ne serait plus en vigueur à la frontière mexico-californienne avec l’Arizona à compter du 12 mars, à moins que la Cour suprême n’intervienne auparavant. Le panel de trois juges a refusé d’étendre son ordonnance aux cours fédérales des deux autres États limitrophes du Mexique: le Nouveau-Mexique et le Texas.

Les juges William Fletcher et Richard Paez, tous deux nommés par le président Bill Clinton, ont déclaré qu’ils étaient conscients du fait que les ordonnances nationales applicables aux lieux hors de la juridiction d’un tribunal “font l’objet d’une controverse intense et active”.

Ils ont réaffirmé leur position selon laquelle la mesure, officiellement connue sous le nom de «protocoles de protection des migrants», est illégale en vertu des lois des États-Unis qui interdisent d’envoyer des personnes dans des pays où leur vie ou leur liberté sont menacées en raison de leur race, de leur religion, nationalité, convictions politiques ou appartenance à un groupe social particulier.

Il n’y a aucun doute sur le «danger extrême pour les demandeurs d’asile renvoyés au Mexique», ont-ils écrit.