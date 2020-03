Attirez la prospérité avec l’Archange Uriel pour libérer les liens financiers

Geovana Aispuro révèle comment attirer la prospérité avec l’Archange Uriel et ainsi éliminer les barrières financières qui entravent votre croissance. Avoir des pensées, des sentiments et des actions clairs est essentiel pour exprimer votre demande d’abondance devant l’Archange Uriel.Le voyant latin vous apprend à libérer vos liens financiers par une prière d’abondance.

Attirer prospérité avec l’Archange Uriel C’est l’une des actions que beaucoup de gens recherchent.

Certains débordés et désespérés de crises économiques qui ne leur permettent pas d’être en paix avec eux-mêmes et leur environnement familial.

Il est temps de méditer et d’analyser la révélation de Geovana Aispuro, qui annonce les principaux signes afin d’avoir entre vos mains le abondance

On croit que l’argent donne le bonheur, mais c’est aussi un élément important, explique Geovana Aispuro dans sa prédiction du 6 mars 2020.

Photo / Capture du monde hispanique

«L’argent est une énergie à laquelle Dieu le Père confie Archange Uriel, propriétaire du rayon d’or rubis, afin que cette vibration remplisse la personne de sagesse », explique Geovana Aispuro dans son message qui a suscité l’intérêt de centaines d’utilisateurs sur le réseau social Facebook.

D’autres critères que les croyants doivent prendre en compte pour attirer les prospérité avec l’Archange Uriel C’est pour activer l’état de conscience, c’est-à-dire pour être clair sur vos pensées, vos sentiments et vos actions.

Cet argument est clairement expliqué par Geovana Aispuro, son nouveau message aux anges

“La prospérité doit être liée à l’humeur de chaque personne, il est donc essentiel de revoir ces croyances qui empêchent l’abondance et la richesse”, a déclaré le voyant latin.

La communication s’ajoute à la liste des recommandations demandant à l’Archange Uriel de prospérer, car elle joue un rôle d’une importance vitale qui ne peut être ignoré.

Photo / Capture MH

À cet égard, le voyant soutient que la manifestation de l’abondance ou de la richesse doit être claire, “nous devons spécifier le niveau de prospérité que nous voulons synchroniser avec la réalité souhaitée”.

À la suite de ces actions, vous pourrez faire le Archange Uriel Je suis entré dans votre vie pour éclairer le chemin de la prospérité que vous avez tant désiré.

Prière d’abondance

“Libération des liens financiers”, Ainsi, il a catalogué le clairvoyant pour prier pour l’abondance, évoquant l’aide de l’archange Uriel.

Pour cette manifestation, vous devez avoir une bougie orange et un quartz pour projeter l’énergie nécessaire pendant l’acte d’attraction.

Attentif!

Merci Père, pour cette liberté et au nom du Dieu Tout-Puissant, l’Archange Uriel m’envoie pour être rempli de cadeaux, à la fois spirituellement et matériellement.

Annuler définitivement mes préjugés concernant la richesse. Je donne, tout de suite à Dieu, tout mon manque de rareté et mes erreurs de voir de l’argent pour que vous les transformiez en abondance matérielle, sérénité et sagesse pour moi et pour tous, en parfaite paix.

Aujourd’hui, j’ouvre mon cœur Dieu le Père à ta lumière rayonnante pour avoir des pensées positives et abondantes.

Je remercie et reçois avec amour, générosité et gratitude toutes les richesses de ma vie. Merci, Père et Mère, d’avoir fait cela. Amen!

Prière à l’archange Uriel

Glorieux Archange Saint Uriel, intercède pour moi, et aide-moi à être libre de tout danger et de toute adversité.

Glorieux Archange Saint Uriel, j’implore votre garde à vue pour parvenir à la paix.

Glorieux Archange Saint Uriel, enveloppez-moi de votre couleur rouge et aidez-moi à me remplir de vos bénédictions de force, de courage, de courage et d’endurance.

Mon protecteur, accorde-moi la grâce que je demande (faites votre demande) si cela convient au bien de mon âme et du monde entier.

Accompagnez-moi et guidez toutes mes étapes pour atteindre la vie éternelle et l’amour divin. Amen.

Archange Uriel Photo / Fandom

(Prière)

Bien sûr, de nombreux Hispaniques connaîtront un succès économique, d’autres vérifieront leur état de conscience ou recevront de l’argent supplémentaire, après avoir attiré prospérité avec l’Archange Uriel .

