Au berceau du maïs, le changement climatique laisse sa marque

TEHUACAN, Mexique, 21 février (.) – Il y a environ 9 000 ans, les humains ont d’abord domestiqué le maïs près de Tehuacán, dans le centre du Mexique, jetant les bases des premiers établissements permanents en Amérique.

Mais ces derniers temps, l’augmentation des sécheresses attribuable au changement climatique a contraint de nombreux agriculteurs locaux à abandonner le maïs et d’autres céréales pour des alternatives moins gourmandes en eau, comme la pistache ou le cactus.

Depuis 2015, la superficie de culture du maïs dans la municipalité de Tehuacán, dans l’État central de Puebla, a été réduite de près d’un cinquième, selon les chiffres officiels compilés par ., dépassant le déclin national et contre la tendance actuelle.

“Le champ de maïs (récolte) a été écrasé (rétréci) car il n’y a pas eu de pluie, qui a dû tomber en juin, juillet, août et septembre”, a avoué, découragé, Porfirio García, un agriculteur de 59 ans à San Cristóbal Tepeteopan, une ville de Tehuacán se consacre principalement à l’agriculture et à l’élevage.

Le milpa est une ancienne technique mésoaméricaine qui permet de semer du maïs, des haricots et des courges dans la même zone pour répondre aux besoins fondamentaux de la famille paysanne.

Père de 12 enfants, dont la moitié l’aident dans ses deux hectares de terrain, Garcia a rappelé que, lorsque la pluie était régulière, il produisait quatre tonnes par hectare et par récolte. Mais au cours des cinq dernières années, j’espère qu’il a atteint 700 kilos.

Tenant une oreille atrophiée au milieu de son champ de maïs sec par la canicule prolongée, il a ajouté: “Notre milieu dans lequel nous vivons est le maïs, nous, sans lui, que faisons-nous?”

Pendant des décennies, le maïs – la céréale ayant la production mondiale la plus élevée – a été un symbole de fierté chez les Mexicains, un élément indispensable de sa cuisine variée et l’épine dorsale du groupe de civilisations qui a donné naissance au Mexique moderne.

Aujourd’hui, le changement climatique menace son importance, sapant les plans du président Andrés Manuel López Obrador d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et forçant l’agro-industrie à importer de plus en plus de maïs des États-Unis, un partenaire commercial moins fiable depuis que Donald Trump a assumé la présidence .

Traversé par le tropique du Cancer et entre deux océans, le Mexique est l’un des pays d’Amérique latine les plus vulnérables au changement climatique, selon des études. Dans les années à venir, des sécheresses plus fortes entraîneraient une baisse des rendements des principales céréales, comme le maïs, pouvant compromettre la sécurité alimentaire de la nation.

Au cours des trois dernières années, chaque fois que le ciel de Tehuacán est couvert, les villageois disent que des avions volent dans les airs pour “bombarder” les nuages ​​avec de l’iodure d’argent, une technique utilisée pour dissiper les tempêtes.

Les plaintes n’ont pas été prouvées mais les croyances persistent car, entre autres, la dernière saison des pluies – de mai à novembre – a été la plus sèche à Puebla depuis 1989, selon les chiffres de la Commission nationale des eaux (Conagua).

Les agriculteurs ont accusé les entreprises avicoles de la zone des manœuvres car, ont-ils dit, leurs poulets cessent de pondre à cause du stress des tempêtes. Les entreprises n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de ..

“Cela pourrait être considéré comme un mythe urbain car il n’y a rien de scientifiquement prouvé (mais) cela semble magique parce que quand une très bonne pluie est sur le point de tomber, soudainement les nuages ​​passent et il ne pleut pas”, a déclaré Eusebio Olmedo, directeur du développement rural, agriculture. et bétail de Tehuacán.

“Les gens recherchent des boucs émissaires parce que le changement climatique est au sommet”, a ajouté le vétérinaire de 53 ans.

Vérité ou mythe urbain, le fait est qu’au cours des quatre dernières années, la superficie plantée en maïs à Tehuacán a diminué de 18%, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (SADER) compilés par ., allant de 48 757 hectares en 2015 à 40 198 hectares l’an dernier.

Depuis son bureau de Tehuacán, deuxième ville la plus peuplée de l’État de Puebla avec un peu plus de 300 000 habitants, Olmedo rappelle que, depuis le nouveau millénaire, les changements climatiques se sont accélérés, ce qui a eu un impact intense sur l’agriculture.

Le responsable, qui a travaillé ces cinq dernières années avec la SADER à Tehuacán, a déclaré que la ville était caractérisée par un climat “très agréable, très bienveillant”. L’année dernière, la température à Puebla a atteint un maximum moyen de 26,8 degrés Celsius, un record de 24,7 ° C en 1985, lorsque les données de Conagua ont commencé à être publiées.

“Lorsque les pluies changent, l’agriculture devient un risque”, a-t-il déclaré.

Les effets du changement climatique font non seulement des ravages à Tehuacán, mais dans le reste du pays.

Depuis 2016, la superficie ensemencée et la production de maïs dans tout le Mexique ont diminué. Au cours du cycle 2016-2017, 7,7 millions d’hectares de maïs ont été semés et 27,5 millions d’hectares de céréales ont été récoltés, selon les chiffres officiels.

Pour la récolte 2018-19, les semis ont été réduits de 4% et la production de 7%. Et, l’Agricultural Market Consulting Group (GCMA), basé au Mexique, estime qu’ils continueront de baisser, forçant les entreprises à augmenter les importations de céréales en 2020 à un niveau record de 18 millions de tonnes.

L’année dernière, les entreprises agroalimentaires basées dans le pays ont déboursé 2,7 milliards de dollars pour fournir principalement du maïs jaune, utilisé dans l’industrie et la fabrication d’aliments pour le bétail, selon les données de la GCMA. En 2018, 2,5 milliards de dollars ont été dépensés.

Le gouvernement a mis en œuvre trois programmes pour augmenter la production de céréales de base après avoir avoué que “c’est une contradiction” que le pays originaire de maïs est son deuxième importateur.

Les initiatives envisagent des incitations économiques pour que les petits et moyens producteurs augmentent leur production, la livraison d’engrais et garantissent des prix du maïs, des haricots, du blé et du riz 30% supérieurs à ce qu’ils reçoivent habituellement.

“AVANT, CELA NE SERAIT PAS ARRIVÉ”

En 2016, le ministère de l’Environnement du Mexique (Semarnat) a commandé une étude pour estimer les rendements potentiels des principales cultures du pays face au changement climatique. Les résultats ont été dévastateurs.

L’étude a conclu que le changement climatique entraînera une diminution des précipitations, une baisse des rendements des principales céréales de base telles que le maïs, les haricots et le blé et “des effets inattendus sur la sécurité alimentaire”.

Le Mexique produit en moyenne 3,8 tonnes de maïs par hectare, tandis que ses États-Unis voisins en cultivent 9,8 tonnes par hectare. Ceci, selon le directeur du GCMA, Juan Carlos Anaya, répond au fait que la majorité des producteurs locaux sont de petits exploitants et n’utilisent pas de semences améliorées.

“Le Mexique est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique. 75% du pays est sec (donc), dès le départ, nous savons qu’une augmentation de la température aura des conséquences importantes”, a déclaré Sol Ortiz, directeur d’attention au changement climatique du ministère de l’Agriculture.

“Nous constatons déjà, dans de nombreux cas, une partie des effets du changement climatique. Nous entendons de plus en plus de producteurs:” avant que cela ne se produise “”, a-t-il ajouté.

L’un de ces effets est l’impact sur la sécurité alimentaire, une obsession manifeste de López Obrador pour lutter contre la pauvreté alimentaire dont souffrent quelque 27 millions de Mexicains, selon les chiffres de “The Hunger Project”, une organisation à but non lucratif, avec Siège de New York.

Lina Pohl, représentante au Mexique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rappelé que, ces dernières années, il était possible de réduire considérablement la faim en Amérique latine. Cependant, depuis 2013, cette tendance s’est rompue.

“C’est un impact du changement climatique. Il a un impact sur les rendements des céréales les plus importantes, en particulier le maïs. Et cela a un impact direct sur la malnutrition et la sécurité alimentaire dans le pays”, a expliqué le sociologue de 56 ans, ancien ministre de l’environnement d’El Salvador.

Compte tenu de cette situation, certains à Tehuacán, comme l’agriculteur Natalio De Santiago, ont échangé le maïs que lui, son père et son grand-père ont planté pour d’autres cultures avec des besoins en eau inférieurs tels que le maguey, matière première pour la production de mezcal, un brandy mexicain qui a gagné gloire récemment.

“J’ai arrêté de semer (du maïs) parce que le temps change, il ne pleut plus beaucoup”, a expliqué De Santiago, 56 ans, à Magdalena Cuayucatepec, une ville de Tehuacán. “Maintenant, je plante du maguey parce qu’il a moins d’eau et moins de travail.”

Avec un chapeau de cow-boy pour se couvrir du soleil, il a déclaré qu’il irriguait chaque mois ses 400 magueyes avec moins d’un litre d’eau pour chacun. Pour le maïs, j’avais besoin de quatre mois de pluie.

D’autres agriculteurs de Tehuacán ont renoncé à l’agriculture et ont vendu leurs terres pour des développements immobiliers.

Cherchant un frein à ces activités qui pourraient encore réduire la surface de plantation, la Direction du développement rural, de l’agriculture et de l’élevage de Tehuacán met en place une banque de semences de maïs indigènes, plus résistantes aux ravageurs et à faible demande en eau.

“Avec les besoins que nous devons nous adapter au climat, ce sont les meilleures espèces pour retrouver l’autonomie alimentaire”, a reconnu Olmedo. “L’agriculture doit se tourner vers les maïs indigènes qui ont la capacité de s’adapter aux sols, aux hauteurs et à la faible disponibilité en eau.”

Le gouvernement se concentre sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, telles que la mise en place d’une assurance agricole, la reconversion des cultures, des programmes pour soutenir la capture de l’eau et des campagnes pour réduire les brûlures agricoles.

“Il est très difficile de renverser très rapidement la tendance à augmenter le CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère”, a déclaré Ortiz du ministère de l’Agriculture.

“C’est pourquoi nous accordons la priorité aux mesures d’adaptation (qui) contribueront à atténuer et que l’effet peut éventuellement être réduit, mais ce n’est pas quelque chose qui se produira bientôt”, a-t-il ajouté. “Le changement climatique est là pour rester. Pendant longtemps, nous devrons faire face à ses effets.”

Alors que les mesures gouvernementales entrent en vigueur, de plus en plus d’agriculteurs comme García, à San Cristóbal Tepeteopan, ont choisi de parier sur d’autres cultures, en plus du maïs. Il vient de planter 300 pistaches, une espèce désertique qui peut supporter des températures comprises entre -10 et 40 degrés Celsius.

“Que faisons-nous? Croisons-nous les mains? Non, il faut faire quelque chose”, a-t-il dit.

(Rapport de Diego Oré; Repote additionnel de Roberto Ramírez, Carlos Jasso et Sharay Angulo; Édité par Ana Isabel Martínez et Juana Casas)