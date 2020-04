Au cœur de la course mondiale contre le COVID-19 en utilisant les superordinateurs les plus rapides au monde

En tant que directeur d’un organisme de recherche mondial, je me sens obligé d’utiliser toutes les ressources scientifiques et technologiques de pointe à notre disposition pour lutter contre ce fléau. En tant que père, je veux une solution durable, une solution qui ne sert pas seulement dans cette crise, mais dans la suivante. Et, en tant qu’américain et espagnol, avec de la famille dans deux points chauds, je veux aider. C’est aussi simple que ça.

Cela a commencé par un appel téléphonique à la Maison Blanche le mardi 17 mars, qui s’est avéré être un moment catalyseur pour l’industrie, le monde universitaire et le gouvernement pour agir ensemble. C’est la même semaine que j’ai appris de ma mère que mon cousin en Espagne avait été testé positif pour le coronavirus. Elle est médecin et, comme tout le personnel médical dans le monde en ce moment, est en première ligne de la lutte contre cette maladie. Ce combat est personnel pour beaucoup d’entre nous.

COVID-19 est mortellement grave. Cette maladie respiratoire est déclenchée par un virus de la famille des coronavirus, qui a été identifié dans les années 1960 mais n’avait jamais fait un tel assaut contre l’humanité. Le virus empêche ses victimes de respirer normalement, ce qui les fait haleter. La fièvre, la toux, un mal de gorge et une sensation de fatigue écrasante et d’impuissance s’ensuivent. Les chanceux récupèrent en quelques jours; certains ne présentent que des symptômes légers ou modérément graves. Mais certains patients n’ont pas cette chance. En se propageant au bulldozer dans le corps, le virus fait se remplir les poumons de liquide et peut entraîner une mort rapide. Personne n’est à l’abri. Alors que les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents sont plus à risque, COVID-19 a tué des personnes de tous âges, certaines en bonne santé apparemment. La maladie met notre monde à genoux.

Mais nous sommes résilients et nous ripostons avec tous les outils dont nous disposons, y compris certains des superordinateurs les plus sophistiqués que nous ayons jamais construits. Ces machines – plus de 25 superordinateurs basés aux États-Unis avec plus de 400 pétaflops de puissance de calcul – sont désormais disponibles gratuitement pour les scientifiques à la recherche d’un vaccin ou d’un traitement contre le virus, via le COVID-19 High Performance Computing Consortium.

Il a été créé avec le gouvernement, le milieu universitaire et l’industrie, y compris des concurrents, travaillant côte à côte. IBM co-dirige l’effort avec le département américain de l’Énergie, qui exploite les laboratoires nationaux des États-Unis. Google, Microsoft, Amazon et Hewlett Packard Enterprise ont rejoint, ainsi que la NASA, la National Science Foundation, Pittsburgh Supercomputing Center et six National Labs — Lawrence Livermore, Lawrence Berkeley, Argonne, Los Alamos, Oak Ridge et Sandia, et d’autres. Et puis il y a les institutions universitaires, y compris le MIT; Institut polytechnique Rensselaer; l’Université du Texas, Austin; et l’Université de Californie à San Diego.

Les supercalculateurs exécuteront une myriade de calculs en épidémiologie, bioinformatique et modélisation moléculaire, dans le but de réduire considérablement le temps de découverte de nouvelles molécules qui pourraient conduire à un vaccin. Ayant reçu des propositions du monde entier, nous avons déjà examiné, approuvé et jumelé 15 projets aux bons superordinateurs. Plus suivra.

Mais il y a quelques jours à peine, rien de tout cela n’existait.

Le 17 mars, j’ai appelé Michael Kratsios, le directeur technique du gouvernement américain. Profitant du potentiel d’un consortium de superordinateurs, il a immédiatement commencé à mobiliser son équipe, y compris Jake Taylor, directeur adjoint pour les sciences de l’information quantique au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche. Jake a appelé les principaux acteurs américains qui ont des ordinateurs haute performance et les a invités à bord. Du côté d’IBM, Mike Rosenfield, dont l’équipe a conçu et construit plusieurs générations de superordinateurs de renommée mondiale, s’est associé à RPI, MIT et aux principaux chefs de file en informatique des U.S.National Laboratories. Le département américain de l’Énergie est un partenaire depuis le tout début, au cœur de tout cela.

Dans les 24 heures suivant ce premier appel, les collaborateurs ont expliqué ce que cela signifiait d’être impliqué. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions communiquer aux laboratoires de recherche du monde entier ce que nous pourrions offrir en termes de matériel, de logiciels et d’experts humains, et comment les amener à soumettre des propositions et à les faire correspondre avec le bon superordinateur.

Quarante-huit heures se sont écoulées. Le jeudi 19 mars, nous avons mis sur pied le comité d’examen scientifique et le comité d’appariement informatique pour gérer les propositions. Au moins une personne de chacun des membres du consortium devait participer au processus, agissant toutes équitablement et également. D’IBM, Ajay Royyuru a rejoint le comité d’examen du mérite; il est le chef de file de notre recherche en santé et en sciences de la vie et, avec son équipe, développe depuis longtemps de nouvelles technologies pour combattre le cancer et les maladies infectieuses.

Ajay, lui aussi, a un intérêt personnel à lutter contre COVID-19. En janvier, son père âgé est décédé des suites d’une maladie pulmonaire. Ajay partage sa maison avec sa mère de 82 ans, et il s’inquiète de la garder à l’abri de ce risque, tout comme beaucoup d’entre nous s’inquiètent pour nos parents. Sa famille élargie en Inde est désormais confrontée au déroulement de la pandémie.

Le 22 mars, moins d’une semaine après la première discussion avec Kratsios, la Maison Blanche a annoncé le consortium. Tout le monde savait que le temps tournait.

Il est encore très tôt, mais Ajay et d’autres examinateurs peuvent clairement voir dans la première vague de propositions que les scientifiques tentent d’attaquer le virus sur tous les fronts – de la découverte et du développement de médicaments avec des simulations dirigées par l’IA à la génomique, l’épidémiologie et les systèmes de santé réponse. Nous devons comprendre tout le cycle de vie de ce virus, toutes les boîtes de vitesses qui le conduisent – comment il rencontre et infecte la cellule hôte et se réplique à l’intérieur, l’empêchant de produire des particules vitales. Nous devons connaître les composants moléculaires, les protéines impliquées dans la biochimie du virus, puis utiliser la modélisation informatique pour voir comment nous pouvons interrompre le cycle. C’est la méthodologie scientifique standard de la découverte de médicaments, mais nous voulons l’amplifier.

Le virus a explosé chez l’homme depuis des mois maintenant, fournissant une abondance d’échantillons pour la modélisation et l’analyse par ordinateur. Les scientifiques les déposent déjà dans des sources de données publiques telles que GenBank et Protein Data Bank. Il existe de nombreuses inconnues et hypothèses – mais, me dit Ajay, de nombreuses propositions impliquent l’utilisation des structures protéiques disponibles pour essayer de trouver des composés moléculaires potentiels qui pourraient conduire à une thérapeutique ou à un vaccin.

Cela se produit déjà. Avant même que nous formions le consortium, des chercheurs du Oak Ridge National Laboratory et de l’Université du Tennessee ont simulé 8 000 composés et trouvé 77 molécules susceptibles de désarmer le virus. Mais 77 est encore un grand nombre et l’exécution de tests pour trouver la bonne molécule peut prendre des mois. Ici, mon collègue Alessandro Curioni, un physicien italien qui dirige IBM Research Europe et qui a dû s’auto-isoler en raison d’une exposition possible au COVID-19, avait une idée sur la façon d’accélérer les choses.

Au cours d’une conversation avec des dirigeants de la Commission européenne début mars, Alessandro a découvert l’existence d’une société pharmaceutique italienne, Dompé Farmaceutici, et le projet financé par l’UE sur lequel ils travaillaient. La semaine dernière, il a orchestré une réunion entre ses scientifiques et Oak Ridge, suggérant aux deux parties de soumettre une proposition conjointe au consortium. Peut-être qu’ensemble, avec l’aide de superordinateurs, ils peuvent réduire le nombre des composés prometteurs de 77 à 10, cinq et, enfin, un.

L’humanité a plus d’outils que jamais à sa disposition dans cette pandémie. Avec les données, les superordinateurs et l’intelligence artificielle, et à l’avenir, l’informatique quantique, nous créerons une ère de découverte accélérée. Le consortium est un exemple d’une approche de partenariat unique, et il montre que plus le défi est grand, plus nous avons besoin les uns des autres.