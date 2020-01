Au cœur des grèves de la France, il y a une bataille entre riches et pauvres

PARIS – Dans le sale siège local du syndicat, une tapisserie de couleur rouge intense avec une image de Che Guevara, symbole de la révolution cubaine, et la phrase “jusqu’à la victoire toujours!” A exhorté les grévistes à ne pas abandonner. Dehors, un leader local criait dans un mégaphone à la gare de Paris-Lyon, “les riches ne doivent jamais oublier: il y aura toujours de la sueur des pauvres dans leur argent!”

La grève des transports contre la réforme du système de retraite proposée par le gouvernement français est déjà la plus longue de l’histoire du pays. Alors qu’il entrait dans sa sixième semaine le 9 janvier, des milliers de manifestants sont de nouveau descendus dans la rue dans toute la France.

Le débat quotidien porte sur les bénéficiaires et les perdants de la réforme des retraites exigée par le président Emmanuel Macron. Personne ne semble être d’accord sur les détails.

Mais, au-delà, il y a un conflit beaucoup plus important sur les classes sociales, les privilèges et l’argent, amplifié par 200 ans d’histoire française. Ces problèmes sous-jacents contribuent à maintenir un mouvement marathon qui met à l’épreuve la patience des Français, endommage leur économie et expose les lacunes sociales dans la présidence prétendument réformiste de Macron.

La rhétorique sévère sur les classes sociales qui était évidente à la gare de Paris-Lyon n’est pas un accident. Le conflit actuel a ses racines, réelles et apparentes, dans des affrontements beaucoup plus anciens tels que le renversement de siècles de privilèges des classes supérieures pendant la Révolution française et des décennies de conflits amers entre le travail et le capital au XIXe siècle, dont Le système de retraite que Macron veut exclure a émergé.

Le langage de ces vieilles luttes résonne profondément aujourd’hui, durcissant les positions des deux côtés, en particulier du côté syndical.

Pendant ce temps, les Français se fatiguent. Très peu de pays ont le transport ferroviaire au centre de leur mode de vie comme cela se passe en France. La réduction du service ferroviaire a isolé les provinces de Paris, où l’absence presque totale du métro a coûté des millions de ventes et les travailleurs culturels en grève ont forcé des dizaines d’annulations de pièces de théâtre et d’opéras.

Le soutien à la grève, initialement élevé chez les Français inquiets de leur retraite, est en baisse. Macron s’attend à ce que le soutien soit encore réduit, bien qu’il ait fait quelques concessions – à la police, aux danseurs de ballet à l’opéra, aux militaires – tout en faisant face à des émeutes dans les rues et au malaise d’une grande partie de la population En raison de vos plans.

Le président souhaite remplacer le système actuel de 42 types de pensions, pour la plupart conçues pour s’adapter aux professions individuelles, par un système de point unique qui est le même pour tout le monde.

Mais ce sont précisément ces régimes individuels – gagnés à la main pendant des années par différents groupes de travailleurs et jalousement protégés en tant que droits incorporés, et non privilèges – qui sont en jeu.

Macron veut les éliminer; les travailleurs exigent que vous annuliez la réforme dans son intégralité.

Derrière les actions ferroviaires et la fermeture du métro, il y a une confrontation élémentaire française, plus ancienne que la révolution de 1789: privilégiée contre les dépossédés, riche contre pauvre, protégée contre vulnérable.

C’est une confrontation qui existe autant dans l’esprit des grévistes que dans la réalité, mais elle n’en est pas moins réelle. La perception est devenue réalité, provoquée par l’histoire et la rhétorique des chefs de grève.

“Il y a deux idées de protection sociale, deux notions différentes du projet social, qui sont en conflit”, a expliqué Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération générale radicale du travail (connue sous son acronyme CGT), tout en laissant une autre infructueuse. réunion au bureau du Premier ministre, juste avant Noël.

“C’est le choix d’un type de société qui est au cœur de cette réforme”, a rappelé Martinez lors d’une récente interview à la télévision française.

Ce langage, décrit comme excessif par certains analystes, a pénétré la pensée de milliers de grévistes, notamment au sein de la CGT, le syndicat farouchement anti-Macron qui est au centre de la grève.

Pendant des décennies, le syndicat a été étroitement lié au Parti communiste français. Martinez est un ancien membre du parti; Le directeur adjoint du syndicat qui dirige le secteur des cheminots a un buste de Lénine dans son bureau.

“C’est la vision de Macron: il est toujours intéressé à obtenir des avantages”, a expliqué Sébastien Preaudat, inspecteur des billets CGT à la gare. «Mais nous ne sommes pas ici pour gagner de l’argent. Nous sommes ici pour fournir un service au public. Et ces gens (le gouvernement Macron) viennent du monde de la finance. Nous luttons seulement pour pouvoir dire: “Nous avons travaillé toute notre vie, et maintenant nous avons le droit de nous reposer.”

Les cheminots sont devenus l’objet de taquineries par la droite française car nombre d’entre eux peuvent prendre leur retraite dès l’âge de 52 ans, avec une pension importante qui dans certains cas est considérablement supérieure à la moyenne. Les travailleurs n’y voient pas un privilège mais une affirmation essentielle de leur statut particulier au sein de la société française.

La réforme rationaliste des retraites de Macron n’est pas soutenue par un mouvement syndical qui ne s’intéresse pas à ce type d’égalité. Macron cherche à contrer le déficit probable du système et sa proportion décroissante parmi les travailleurs et les retraités. Il veut mettre tout le monde dans les mêmes conditions, dans un système de points accumulé par les travailleurs.

«Macron est un financier qui ne voit les choses qu’en termes de concurrence. Nous avons une vision collective », explique Arnaud Bourge, un conducteur de train qui, avec des centaines d’autres travailleurs, a répondu à l’appel dans la cour de la gare de Paris-Lyon de rester en grève. “Ce sont deux visions complètement opposées.”

Macron a un point de vue managérial sur le problème des retraites en France, qui a gagné le soutien de ses partisans de la classe moyenne supérieure, de certains intellectuels et analystes, mais pas des travailleurs qui souhaitent conserver leurs prestations.

“En réalité, il n’y a pas deux” projets pour la société “, a expliqué Dominique Andolfatto, spécialiste des syndicats à l’Université de Bourgogne, rejetant la vision de Martinez, le dirigeant syndical. «Il y en a une qui tient compte de certaines réalités économiques et sociales, et une autre qui dit:« nous n’allons rien toucher. Le navire est toujours dans la même direction, oubliez l’iceberg. »

Mais alors que la grève continue, les législateurs du parti Macron deviennent nerveux.

“Nous assistons au retour de l’opposition entre employeurs et travailleurs”, a déclaré Jean-François Cesarini, un député qui soutient Macron. Les législateurs sont particulièrement préoccupés par l’intransigeance du gouvernement sur une question sensible avec les syndicats: le projet de porter l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.

