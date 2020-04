Au-delà du mur de Trump: les Américains cherchent à éviter les coronavirus en Amérique latine

LAKE ATITLÁN, Guatemala, 1er avril (.) – Certains Américains, des jeunes routards aux retraités, se préparent à faire face à l’épidémie de coronavirus loin de chez eux en Amérique latine, arguant qu’ils se sentent plus en sécurité et n’ont aucun sens de continuer à se battre pour revenir.

Alors que des milliers de personnes ont demandé l’aide du gouvernement américain ou de sociétés de sécurité privées pour évacuer, d’autres ont choisi de rester, inquiets de l’augmentation vertigineuse des cas dans leur pays, qui a été aggravée par des mesures de confinement plus laxistes.

Certains sont ravis de leur choix, mais d’autres semblent tristes à la perspective d’une séparation prolongée de leurs proches. D’autres encore se sentent piégés dans l’incertitude de l’endroit où aller, alors que le nombre de vols internationaux disponibles diminue.

Lola Daehler, une New-Yorkaise de 22 ans, voyageait avec ses amis à Hawaï lorsque l’épidémie virale s’est aggravée et des restrictions de voyage ont été adoptées dans son pays. Elle a choisi de déménager sur les rives animées du lac Atitlán, au Guatemala, entourée de volcans luxuriants et de communautés mayas pittoresques.

“Je suis très heureux d’avoir atteint le lac”, a-t-il déclaré. “Je peux me réveiller et nager sans être à New York, ce qui semble terrible en ce moment.”

New York est devenue l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis après avoir enregistré 83 712 infections et 1 941 décès.

Daehler a noté qu’il y a un couvre-feu strict au Guatemala, commençant à 16h00 heure locale chaque jour, qui a été décrété il y a plus d’une semaine et est annoncé par les haut-parleurs des patrouilles de police itinérantes en langue maya Tz’utujil. , ainsi qu’en espagnol et en anglais.

La jeune femme passe son temps à jouer de la guitare, à lire, à courir et à nager, mais elle prétend que certains amis l’ont suppliée de rentrer chez elle. “Cela n’arrivera pas”, a-t-il dit.

Les autorités guatémaltèques n’ont confirmé à ce jour que 39 cas de coronavirus et un décès. Cependant, moins de 600 tests ont été effectués, selon les responsables de la santé.

L’ambassadeur des États-Unis au Mexique a appelé ses compatriotes résidant dans le pays d’Amérique latine à retourner dans leur pays, demandant à ceux qui restent de “réfléchir sérieusement à leur situation personnelle”.

Il a encouragé environ 1,5 million de résidents américains à s’inscrire à un système en ligne pour recevoir des alertes et peut être suivi au Mexique, à la frontière duquel le président Donald Trump a poussé à la construction d’un mur pour arrêter l’immigration illégale.

Un porte-parole de l’ambassade n’a pas révélé le nombre de personnes inscrites.

Au cours de la dernière décennie, l’ancienne résidente de l’Oregon, Tina Rosa, auteure de 76 ans et passionnée d’art populaire, a vécu près de la pittoresque ville mexicaine de San Miguel de Allende. “Je pense que mon destin est là”, a-t-il déclaré.

Le week-end dernier, Rosa s’est aventurée pour la première fois en 10 jours, portant un masque et des gants, pour acheter une clôture supplémentaire pour son jardin.

“Je pense que les gens qui peuvent vraiment faire pousser de la nourriture seront mieux lotis que ceux qui ne le peuvent pas”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il s’attende à une longue quarantaine et à des systèmes de santé débordés partout, ce ne sont pas ses principales préoccupations. Vais-je revoir mes amis? Vais-je revoir ma fille? Se demanda-t-il d’une voix tremblante.

D’autres Américains au sud de la frontière décrivent des dilemmes douloureusement difficiles, dont certains restent sans solution.

La fille de Rosa, Felisa Rogers, une écrivaine de voyage et de cuisine de 41 ans, est bloquée dans le centre de Mexico, avec son petit ami mexicain.

Depuis fin novembre, elle est au Mexique, une destination de voyage fréquente, mais elle a un vol réservé pour l’Oregon dimanche, où elle aurait plus d’accès à l’étranger que dans son quartier actuel.

“Je suppose qu’ils peuvent annuler mon vol. J’espère presque qu’ils le feront”, a-t-elle écrit dans un e-mail, notant qu’elle ne voulait pas être séparée de sa mère. Alors qu’il considérait que l’épidémie aux États-Unis était bien pire qu’au Mexique, Rogers doutait que le Mexique soit bien préparé.

Pour y faire face, elle cuisine, blogue, organise des dîners virtuels et des happy hours avec des amis. Les scénarios apocalyptiques possibles ne le consomment pas.

“Il ne semble pas logique de devenir fou à ce sujet”, a-t-il déclaré. “J’essaie de sauver ma réponse émotionnelle extrême lorsque je perds un être cher ou que je manque d’argent.”

Sam Berkrot, un professeur d’anglais de 23 ans originaire du Connecticut qui a déménagé en Équateur en septembre, a récemment pris connaissance de l’épidémie dans la petite ville de Loja, où le couvre-feu commence à 14 h 00, heure locale.

Le contrat d’enseignement dure jusqu’au moins juillet, et sa fenêtre pour retourner aux États-Unis a fermé il y a environ deux semaines, a-t-il déclaré par téléphone, expliquant qu’il se sentait plus en sécurité.

“Je suis ici près de ma fenêtre en ce moment et je n’ai pas vu une voiture passer depuis des heures”, a-t-il déclaré.

Les temps d’arrêt forcés vous ont rendu plus dépendant de la socialisation en ligne. “Je faisais Facetime et appelais plusieurs de mes amis à la maison, je traînais, je faisais semblant d’être dans leur salon”, a-t-il dit en riant.

(Rapport supplémentaire de David Alire à Mexico et Sofía Menchú à Ciuad de Guatemala; édité par Diego Oré et Abraham González)