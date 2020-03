Au milieu de la pandémie, le marché parie que l’Argentine paiera ses dettes ce mois-ci et le risque pays argentin chute de 7%

Le mois de Mars a été très mauvais pour les marchés financiers mondiaux et en particulier pour les marchés émergents. Le panneau S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a terminé le mois avec un 30% de baisse en pesos et 34% en dollars.

Bien que la place locale n’opère pas ce mardi pour la commémoration du Jour de la guerre des anciens combattants, le les devises sont toujours actives et les ADR des entreprises argentines qui négocient sur les marchés de New York enregistrent une Bénéfice moyen de 3% en dollars., bien que jusqu’à présent en 2020, ils accumulent une baisse de près de 50%.

C’est aussi un favorable aux obligations Argentins, qui récupérer environ 3% en dollars, bien qu’au cours du voyage mensuel ils aient accumulé une baisse de 45% pour les principales références.

Conformément à cette récente amélioration de la dette souveraine, le Risque pays par JP Morgan réductions dans la journée 278 unités ou 6,8% pour l’Argentine, à 3804 points basique.

Immédiatement, alors qu’une proposition officielle de restructuration des obligations en dollars n’a pas encore été présentée, les paiement probable en temps et en forme des intérêts de la Obligations au pair pour USD 250 millions, alors qu’une loi new-yorkaise de coupon correspondant aux intérêts sur les obligations pourrait également entrer en vigueur le 22 avril Global 2021, 2026 et 2046, pour environ 503 millions de dollars.

Il convient de noter que le risque pays argentin maintient toujours une augmentation de plus de 1 500 points bases en mars avec parités pour les obligations en dollars inférieures à 30% de la valeur du capital investi.

“Au bout du bout des obligations mensuelles en dollars ils n’étaient pas inconscients de la mauvaise humeur du marché marquant généralement de cette façon baisse d’environ 38% en moyenne », ont-ils souligné Groupe SBS.

Analystes Investissements Portefeuille personnel Ils ont résumé: “Le coronavirus. Un événement du soi-disant cygne noir nègre » dans le marché. Aujourd’hui, le trimestre se termine avec de fortes baisses des marchés financiers et une pandémie en cours qui Il n’est plus centralisé en Chine, mais en Europe et aux USA. L’attention est logiquement dans la propagation du COVID19, mais aussi dans le coût économique de même, avant les mesures d’isolement qui sont le dénominateur commun pour arrêter les contagions ».

Le S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) accumulés dans le premier trimestre de l’année a Baisse de 41,5% en pesos et de 49,8% en dollars, baisse supérieure à la moyenne de 20% sur les marchés asiatiques, de l’ordre de 25 à 30% en Europe, et jusqu’à 18% à Wall Street.

Les marchés des pièces, des actions, des obligations et des céréales de l’Argentine seront fermés ce mardi pour une fête nationale. L’activité dans chaque zone, avec les limites fixées par un mise en quarantaine obligatoire, il reprendra mercredi à leurs heures habituelles.

Le gouvernement a ordonné jusqu’au 12 avril un isolement social préventif et obligatoire, dans une tentative de lutter contre l’épidémie de coronavirus qui a le monde à la pointe.