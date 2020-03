Au milieu de la peur de la pandémie, un mercredi de baisse des marchés mondiaux est attendu

L’illusion a duré un jour. Le marché de nuit, qui démarre à 21h00 heure locale, Au cours de ses cinq premières heures de fonctionnement, il a anticipé la chute de la Bourse de New York mercredi et a confirmé que la hausse de mardi n’était qu’un effet de rebond.

Les mesures audacieuses de la Réserve fédéralel (FED) – la Banque centrale des États-Unis – qui a reproduit celles qu’elle avait prises lors de la grande crise de 2008 lors de l’éclatement de la bulle immobilière, ils étaient fleur d’un jour. La Banque centrale nord-américaine a annoncé qu’elle avait rouvert la fenêtre pour prêter directement aux petites et moyennes entreprises et aux familles. Cela met de l’argent dans les poches des gens et donne aux entreprises des tarifs privilégiés sans intermédiaire des banques.

Mais l’euphorie a duré une roue. Ceux qui ont gagné maintenant sont des vendeurs et le Dow Jones a perdu près de 3%. Vous pouvez répéter l’histoire. Dans huit des dix dernières roues, il a dû interrompre la séance pendant quinze minutes car les papiers dépassaient la limite de 7% de chutes. Le S&P 500, l’indice le plus large, était en baisse de près de 3,20% et le Nasdaq des valeurs technologiques de 3,51%.

En Europe, les chiffres étaient également en rouge. Le DAX allemand a baissé de 2,03% et le FTSE de Londres de 2,89%. Sur Paris et Madrid, il n’y a pas eu d’opérations du jour au lendemain. L’Euro Stoxx, qui mesure les 50 valeurs les plus importantes de l’Union européenne, est en baisse de 2%. La tendance étant à la hausse, la roue de mercredi pourrait marquer des revers importants. Les mesures prises par les pays européens pour alléger l’économie étaient aussi généreuses que celles des États-Unis, mais elles n’étaient pas suffisantes non plus car 24 heures plus tard, les investisseurs se souviennent que le coronavirus continue d’être un problème.

En Asie, les échanges nocturnes en Occident sont en territoire positif car ils ont le vent en faveur de ce qui s’est passé dans la roue de mardi ouest, mais cela donne le sentiment que ces hausses ne pourront pas se maintenir. Ainsi, le Tokyo Nikkei, qui avait atteint 2,50% au cours de la quatrième heure de négociation, a baissé une heure plus tard à 1,29% et pourrait terminer la roue en rouge. Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,85% et le China A50 de 1,67% et semble être l’indicateur le plus puissant.

Le pétrole Il a montré une réaction qui ne pouvait pas refléter ce qui se passerait lors de l’ouverture des marchés mercredi, car ses améliorations n’étaient pas durables. Le WTI, le pétrole brut de référence aux États-Unis, a augmenté de 0,90% et le Brent en Europe, qui régit les prix en Argentine, s’est amélioré de 1,60%, mais à l’ouverture, il avait dépassé la hausse de 2%. .

Soja C’est une bonne nouvelle pour les Argentins car elle est en hausse de 1,20%. L’or, l’autre refuge en temps de crise, prévoit de légères augmentations de 0,30%.

Le panorama n’aide pas l’Argentine, qui verra ses obligations, qui ont perdu jusqu’à 6% mardi, être à nouveau sanctionnées. Le risque pays, qui est à 3 611 points, 1,70% au-dessus de lundi, pourrait se diriger vers 4 000 points. En juin 2005, l’antécédent qui avait établi le record était de 6 000 points. L’Argentine était en défaut. Aller aux 4 000 points complique davantage la négociation car elle reflète qu’elle a en sa possession des obligations dont la valeur baisse rapidement et les créanciers vont devenir plus fermes car ils ne voudront pas perdre avec les nouvelles obligations qui auraient des retraits de capital et d’intérêts et une prolongation des termes .

Le fait que les dollars alternatifs aient connu de fortes baisses augure bien de l’appel d’offres des bons du Trésor de jeudi pour un peu plus de 500 milliards de dollars. Le gouvernement cherche à échanger des titres qui expirent à court terme contre d’autres qui expirent après 2021, 2022, 2023 et 2024, tous indexés sur l’inflation.

Le dollar boursier ou MEP a perdu 1,32 $ (-1,4%) et clôturé à 86,90 $, tandis que la trésorerie en liquidation a chuté de 1,77 $ (-2%) à 88,17 $.

Sur le marché libre, le dollar marginal s’est échangé à 85 $ et a surperformé le dollar de solidarité, qui est de 83,85 $. La différence entre les deux taux de change n’est plus pertinente car il n’y a pas de voyageurs à l’étranger.

La dévaluation du peso sur le marché de gros officiel s’est également accélérée, où le dollar a clôturé avec une hausse de 12 cents à 63,14 $. De cette façon, le gouvernement récupère ce qu’il ne pourra pas dévaluer lors des prochaines vacances lundi et mardi.

Le dollar dans les banques et les bureaux de change a perdu 13 cents et clôturé à 64,96 $.

La Bourse Il aurait pu avoir une meilleure roue, mais il a été éclipsé par la chute de plus de 9% de YPF, un rôle qui ne trouve pas le plancher car il accompagne la baisse du pétrole. En plus de son mauvais bilan en 2019, il doit supporter le fardeau de la maîtrise des prix du carburant et de la baisse d’activité à Vaca Muerta.

Par conséquent, le S&P Merval n’a augmenté que de 0,49% avec les entreprises pour 830 millions de dollars, (100 millions de moins que la roue précédente). YPF est l’une des actions qui affecte le plus la préparation de l’indice des sociétés leaders. Telecom (-12,86%) est l’autre journal sanctionné avec Edenor (-7,93%). Les gagnants étaient des entités financières. Banco Supervielle a augmenté de 8,08%; BBVA 6,33% et macro 5,47%. Pampa Energía (+ 6,48%), avait également une bonne roue.

Parmi les ADR argentins -certificat d’actions cotées à Wall Street- Corporación América se démarque (+ 18,54%) bien qu’il ait perdu 50,59% jusqu’à présent cette année car l’annulation de vols affecte son solde. La même entreprise a racheté ses papiers et il ne manque pas de ceux qui parient sur un fort rebond lorsque la pandémie sera surmontée.

Les actions YPF se sont échangées à 3,29 $ (-8,12%). Il y a une semaine, ils ont atteint 5,50 $. La valorisation de l’entreprise est à un niveau record. Au cours du mois, elle a perdu 56% de son prix en dollars.

Ce qui va arriver aujourd’hui a une prévision réservée. Les obligations et les actions paieront le coût de ce mardi, qui vise à être un autre jour fatidique pour le monde.