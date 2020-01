Au milieu de l’hyperinflation, le régime Nicolás Maduro a augmenté les salaires au Venezuela

Le régime de Nicolás Maduro a augmenté Revenu minimum de 50% au Venezuela, qui atteint encore à peine 6,7 $ par mois, selon un décret publié ce vendredi au Journal officiel.

Le revenu minimum, qui ajoute le salaire de base et une prime alimentaire obligatoire, est passé de 300 000 à 450 000 bolivars par mois, équivalant à 6,7 dollars au taux de change officiel, dans un contexte d’inflation que le FMI 200 000% l’an dernier et la dépréciation violente de la monnaie locale.

Cette augmentation combine une augmentation de salaire de 150 000 à 250 000 bolivars (3,7 $) et la prime qui la complète, sans incidence sur les avantages sociaux et les autres avantages sociaux, de 150 000 à 200 000 bolivars (3 $).

Ceci est la première réinitialisation de 2020, après trois augmentations décrétées par le président socialiste en 2019 et six en 2018, sans pouvoir récupérer le pouvoir d’achat des Vénézuéliens, qui souffrent de la pire crise de l’histoire moderne de votre pays, avec une économie qui enchaîne six années de récession.

Lors de la dernière randonnée précédente, en octobre dernier, le revenu mensuel minimum s’élevait à environ 15 $.

La situation a conduit à une dollarisation informelle, la population essayant de se protéger avec des devises contre l’hyperinflation et la perte de valeur du bolivar.

Le nouveau revenu minimum ne suffit que pour en acheter quatre kilos de boeuf.

Maduro attribue l’aggravation de la crise à une batterie de sanctions américaines qui incluent un embargo sur le pétrole, une source de 96% des revenus du Venezuela.

La production de pétrole brut, quant à elle, s’élevait à 912 000 barils par jour en décembre, selon les chiffres communiqués par le gouvernement à l’OPEP, contre 3,2 millions il y a dix ans.

L’opposition attribue l’effondrement aux dépenses publiques élevées et à la corruption au milieu du plus long boom pétrolier du Venezuela (2004-2014).

(Avec des informations de l’.)