Au milieu du scandale de la famille royale, Meghan Markle est réapparue au Canada

Markle a quitté sa luxueuse maison canadienne de 14 millions USD pour la première fois, où elle vit avec son petit fils après qu’elle et son mari aient renoncé de façon inattendue à leurs fonctions royales de haut rang la semaine dernière. Elle a été photographiée au cours des dernières heures à bord d’un hydravion depuis l’aéroport de Victoria Harbour en direction du centre de soins de santé.

La duchesse de Sussex, 38 ans, a visité un refuge pour femmes situé dans l’un des quartiers les plus pauvres du Canada, du côté est de Vancouver. Il a été reçu par l’une des femmes en charge du centre. La duchesse a parlé à certaines personnes qui l’ont approchée et à tout moment elle était très souriante. Le look qu’il a choisi lors de la réunion était complètement informel avec une veste à capuche et des bottes pour se protéger du froid et de la neige.

Le refuge a posté une photo sur sa page Facebook avec Meghan au centre d’un groupe de huit femmes, avec la légende: “Regardez avec qui nous prenons le thé aujourd’hui! La duchesse de Sussex, Meghan Markle, nous a rendu visite pour discuter des problèmes qui affectent les femmes de la communauté.” Le refuge fournit des conseils, de la nourriture et des produits de première nécessité aux femmes et aux enfants dans le besoin.

Quelques jours après avoir annoncé son intention de renoncer à ses fonctions royales, Meghan est revenue au Canada pour rencontrer Archie, qu’elle a confiée aux soins d’une baby-sitter et de sa meilleure amie, Jessica Mulroney.

Quelques heures après la réunion de lundi à Sandringham entre Elizabeth II, le prince Charles et ses enfants William et Harry, il a été appris que Il n’y a eu aucune communication avec Markle, qui aurait initialement été en mesure d’intervenir par vidéoconférence lors de la réunion.

Markle, 75 ans, a fourni aux avocats des messages texte jamais vus auparavant envoyés lors de la préparation du mariage de Meghan avec le prince Harry en mai 2018 qui révèlent la rupture de la relation entre le père et la fille. Certains de ces messages ont été présentés par la défense du journal de la Haute Cour de Londres.

Les documents juridiques indiquent qu’après que Markle a envoyé un message à sa fille lui disant qu’il ne pouvait pas assister à son mariage pour une chirurgie cardiaque d’urgence et qu’on lui avait dit de ne pas voler pour des raisons de santé, il a reçu un SMS qui semblait être Prince dans lequel il l’a défié et accusé d’avoir blessé sa fille.

Dans l’un des messages qu’il dit avoir envoyés à sa fille, on peut lire: «Je n’ai rien fait pour te blesser, Meghan. Je suis vraiment désolé que ma crise cardiaque soit … un inconvénient pour vous. »

Meghan a lancé son action en justice contre le Mail dimanche dernier l’année dernière après avoir publié des extraits de la lettre qu’elle avait envoyée à son père. Thomas Markle a remis la lettre au journal après que des amis non identifiés de la duchesse ont déclaré au magazine People qu’elle lui avait écrit pour tenter de réparer leur relation. L’homme a envoyé le manuscrit en ridiculisant la version de la duchesse, ce qui l’a enragée. La défense du journal a affirmé que Meghan avait “sciemment” autorisé ses amis à filtrer les détails de la lettre au magazine et que, de cette manière, elle avait aidé à violer sa propre vie privée.

D’un autre côté, William et Kate Midletton sont réapparus pour la première fois depuis que la véritable crise a éclaté dans un centre communautaire de Bradford.

De son côté, Harry apparaîtra au Palais de Buckingham devant la presse mondiale lors de sa participation au tirage au sort officiel de la Coupe du monde de rugby à XV, qui aura lieu au Royaume-Uni l’année prochaine. Ce sera son dernier engagement en tant que membre de haut rang de la famille royale, et il pourrait être le dernier au nom de la reine si son désir d’avoir des fonctions occasionnelles en son nom se développe.